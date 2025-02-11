Траты россиян в книжных магазинах выросли на 16%

В начале 2025 года россияне на 16% увеличили траты в книжных магазинах по сравнению с тем же периодом 2024 года. Число покупок выросло на 7%, средний чек — на 22%, до 421 руб. Об этом сообщает пресс-служба «Почта Банка».

Чаще всего покупки в книжных магазинах совершали женщины (их доля составила 73% в общем количестве покупателей). В основном именно они выбирают книги для семейного чтения и приобретают учебники и пособия для школы и внешкольных занятий. При этом средний чек у мужчин и женщин почти одинаковый.

Россияне покупают в книжных магазинах учебную и художественную литературу, а также научно-популярные издания, журналы и календари.

Ранее стало известно, что треть россиян читают книги по дороге на работу.