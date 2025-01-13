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13.01.2025 в 06:50

Треть россиян читают по дороге на работу

Многие также слушают музыку, спят и листают новости

Больше всего россиян проводят время в дороге на работу за чтением книг (29%). Реже всего респонденты беседуют с едущими рядом коллегами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос Superjob.

На втором месте по популярности — прослушивание музыки (14%), на третьем — сон и просмотр новостей в интернете (по 12%). Еще 7% смотрят фильмы или сериалы, а 6% еще в дороге начинают подготовку к работе (изучают документацию, составляют график, распределяют задачи).

Листают социальные сети 5% опрошенных, по 4% развлекают себя мобильными играми и общением с родственниками по телефону или в мессенджерах. Менее популярными оказались разговоры с едущими рядом коллегами, медитация, прослушивание подкастов и аудиокниг, разгадывание кроссвордов.

В исследовании приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних россиян, которые тратят на дорогу до работы на общественном или служебном транспорте не менее получаса.

Согласно опросу ВЦИОМ, 87% россиян читали что-либо за последнюю неделю. При этом возглавляет рейтинг художественная литература (40%), впервые она обошла чтение новостей и сообщений в социальных сетях (37%).

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