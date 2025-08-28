Траты россиян на химчистку выросли на 56%

Расходы россиян на клининговые услуги выросли в первой половине августа на 13% к июлю, траты на химчистки прибавили 56%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «ЮKassa» и «Эвотор».

Оплат услуг химчисток стало на 33% больше, а средний чек вырос на 18%, до 6,1 тыс. руб.

Средний чек клининговых компаний достиг 4,3 тыс руб., что на 71% выше показателя прошлого года и на 13% выше показателя июля. Обороты клининговых сервисов выросли в 2,2 раза год к году, число платежей увеличилось на 31%.

Кроме того, вырос оборот площадок, продающих мебель и предметы интерьера — на 4% в августе к июлю, число покупок выросло на 7%, а средний чек снизился на 3%, до 22,8 тыс. руб. Сохраняется и интерес россиян и к строительным материалам — в августе их оборот увеличился на 7%, число покупок на 3%, а средний чек поднялся на 5%, до 20,7 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в России готовится к запуску новый маркетплейс «IDIкея». Платформа будет представлять собой «цифровую полку» товаров для дома от российских производителей.