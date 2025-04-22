Транспортные расходы входят в топ-3 трат россиян

Расходы на транспорт вошли в тройку трат жителей России по типу транзакций в «Сбере». Об этом говорится в исследовании кикшерингового сервиса Whoosh и экосистемы «СберПрайм». Отчет есть в распоряжении Sostav.

В середине марта Whoosh интегрировался в подписку «СберПрайм». За месяц с момента интеграции сервисом аренды самокатов воспользовались больше 80 тыс. клиентов «СберПрайм».

36% пользователей самокатов приходится на Москву, 15% — на Санкт-Петербург, 4% — на Екатеринбург, по 3% — на Самару и Новосибирск.

Наибольшее количество поездок с «СберПраймом» зафиксировано у жителя Чебоксар — 233. А самая длинная поездка продолжалась 245 минут.

Ранее Whoosh сообщал, что в молодом возрасте на электросамокатах чаще ездят мужчины, а в пожилом — женщины. Спрос на устройства практически не зависит от дня недели. Большинство поездок приходится на вечер, когда люди выходят с работы.

Рынок кикшеринга в России активно растет. Объем услуг краткосрочной аренды электросамокатов достигнет 53,6 млрд руб. в 2027 году, увеличившись на 72% по сравнению с 2024 годом.