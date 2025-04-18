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18+
18.04.2025 в 11:25

Рынок кикшеринга в России вырастет на 72% к 2027 году

Совокупная выручка крупнейших операторов достигнет 53,6 млрд рублей, однако темпы роста будут замедляться

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Объем российского рынка услуг краткосрочной аренды электросамокатов (кикшеринг) достигнет 53,6 млрд руб. в 2027 году, увеличившись на 72% по сравнению с 2024 годом. Такие данные приводит отраслевой портал «Трушеринг», их публикуют «Ведомости». Прогнозируемый показатель отражает совокупную выручку крупнейших игроков российского рынка кикшеринга — «МТС Юрента», «Яндекс Go» и Whoosh.

Несмотря на рост, темпы увеличения выручки будут снижаться: с 40% в 2024 году до 10% в 2027-м. При этом сервисы все активнее используются в транспортных целях, а не для прогулок — доля транспортных поездок уже достигла 85%. Также аналитики ожидают увеличения выручки в расчете на один самокат и одного пользователя за сезон.

По оценкам «Трушеринга», к 2027 году количество пользователей кикшеринга в России достигнет 35 млн человек, что на 38% выше уровня 2024 года. Однако, как и в случае с выручкой, прирост аудитории замедлится. В то же время операторы оптимистичнее: по их прогнозам, число пользователей к 2027 году может составить от 36 до 45 млн.

Эксперты связывают снижение темпов прироста показателей с естественным насыщением рынка и удорожанием стоимости поездок, которое продолжится в 2025-м. Однако игроки рынка ожидают дальнейшее развитие за счет увеличения частоты поездок, расширения географии и улучшения инфраструктуры. В 2027 году число поездок может достигнуть 500 млн, а парк электросамокатов вырастет до 610 тыс. единиц.

Согласно исследованию сервиса кикшеринга Whoosh и сервиса авторизации «T-ID» от «Т-Банка», в молодом возрасте электросамокатами чаще пользуются мужчины, а в пожилом — женщины. Гендерный баланс среди пользователей выравнивается в возрасте 50−54 лет.

Россия Яндекс Go Whoosh кикшеринг МТС Юрент
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