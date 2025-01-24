Трамп намерен превратить США в мировой центр криптоиндустрии

Президент США Дональд Трамп хочет превратить Соединенные Штаты в криптостолицу планеты. Глава государства подписал указ об установлении лидерства страны в области цифровых финансовых технологий, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Указ предусматривает создание президентской рабочей группы по рынкам цифровых активов. Она будет разрабатывать федеральную нормативно-правовую базу, регулирующую криптовалюты, включая стейблкоины, и оценивать создание стратегического национального запаса цифровых активов.

В рабочую группу войдут министр финансов, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам, руководители других департаментов и агентств.

Трамп также подписал указ, направленный на укрепление глобального доминирования США в области искусственного интеллекта. Документ предписывает разработку плана действий в сфере ИИ.

Ранее сообщалось об указе Трампа о праве США на 50% TikTok. Документ предполагает, что американская компания должна владеть половиной сервиса в стране.