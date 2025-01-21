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18+
21.01.2025 в 14:25

Половину только: Трамп подписал указ о праве США на 50% TikTok

Документ предполагает, что американская компания должна владеть половиной сервиса в стране

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Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому американская компания должна получить контроль над половиной американских активов социальной сети TikTok. Об этом сообщает «РИА Новости».

В беседе с журналистами американский лидер отметил, что китайская компания ByteDance (владеет TikTok) получит разрешение продолжать бизнес в США, если продаст 50% сервиса местному инвестору.

«У них будет отличный партнер в лице США, которые заплатят половину цены соцсети. Каждый богатый человек позвонил мне в связи с TikTok», — сказал Трамп в ходе подписания документа.

Президент США также предположил, что для сделки может потребоваться одобрение Пекина. В случае отказа он готов ввести пошлины на китайские товары.

19 января TikTok прекратил работу в США из-за закона, требующего от китайской компании прекратить деятельность сервиса в стране. Однако утром 20 января, в день своей инаугурации, Трамп издал указ об отсрочке блокировки на 75 дней, и доступ к платформе был восстановлен.

Напомним, ранее источники Bloomberg сообщали, что китайские власти обсуждают возможность продажи американского подразделения TikTok ближайшему союзнику Трампа, миллиардеру, предпринимателю и владельцу соцсети X Илону Маску. Но позже в TikTok опровергли эту информацию.

США Дональд Трамп TikTok
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