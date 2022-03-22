Трафик на торрент-трекеры в России вырос почти на четверть

За вторую неделю марта спрос на торрент-трекеры в России вырос на 21%. Значительно увеличился трафик на VK, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные операторов.

Интернет-трафик россиян существенно перераспределился. Так, трафик Facebook и Instagram (признаны в России экстремистскими) после блокировки упал более чем на 70%. При этом трафик на торрент-трекеры вырос на 21%, если сравнивать с показателями декабря 2021 года, а у VK вырос на 95%.

Согласно данным оператора, трафик видеоплатформы RuTube не показал роста за первую половину марта. Однако представитель площадки не согласен с этими оценками. По его словам, в марте рост медиапоказателей платформы «был беспрецедентным», а количество загружаемого контента выросло почти в 14 раз по сравнению с результатом февраля.

Часть зарубежных сервисов ушла из России, но потребность в контенте у людей не исчезла, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Так, пользователи зарубежных игровых ресурсов и Netflix, которые больше не доступны в стране, скачивают на торрентах контент, который не могут предоставить отечественные площадки.

Спрос пользователей сместился на пиратские стриминговые сервисы, поэтому вряд ли торренты продолжат активно набирать популярность, считает председатель совета Фонда развития цифровой экономики и основатель LiveInternet Герман Клименко. Он убеждён, что в случае блокировки YouTube пользователи ринутся в RuTube, но есть риск, что платформа может не справиться с ростом трафика, особенно учитывая острый дефицит серверов.