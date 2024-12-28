Традиционность, простота и массовость нейросетей: каким мы запомним дизайн в 2024 году?

Как и в 2023 году, этот год порадовал нас возвращением возрожденных стилей. Однако на смену «эстетикам» Y2K и девяностых пришли более древние, точные и осмысленные направления. Нейросети из новшества превратились в привычный инструмент дизайнера, используемый для создания новых образов и креативов. Глобальные факторы и вызовы продолжили вносить свои коррективы во вкусы современного зрителя. Каким был дизайн в 2024 году и что его ждет в ближайшем будущем? Об этом мы решили поговорить с экспертами сферы дизайна.

Ностальгия: мост между прошлым и будущим

Такое тренд мы наблюдаем последние несколько лет, ностальгия в дизайне — это не просто воспоминания о прошлом, а сложная игра с коллективной памятью и эмоциями. Используя образы, которые вызывают теплые чувства, дизайнеры создают ощущение безопасности и связи. Люди ищут опору в знакомых вещах, также ностальгические тренды становятся универсальным инструментом для привлечения внимания аудитории разных возрастов.

Катя Зубакова, арт-директор агентства Штольцман и Кац: Ностальгия — это игра с эмоциями, когда дизайн обращается к нашему прошлому, вызывая тёплые воспоминания. Она стала мощным инструментом для создания доверия и узнаваемости.

Действительно, визуальные образы прошлых десятилетий — будь то чистота швейцарской типографики, брутализм или гранж — возвращаются с новой силой. Такие стили отвечают запросу на искренность и честность, часто противопоставляемую стерильной цифровой эстетике. Даниил Шумаков, арт-директор Radar , называет стиль Y2K одним из ключевых возрожденных направлений. По его мнению, оно получило новый импульс благодаря своей эмоциональной вовлеченности и способности соединять прошлое с современностью.

В то же время Альвина Зейналова, директор по анимации и дизайну Hate Agency, отмечает, что зумеры рассматривают элементы прошлого как возможность прожить опыт предыдущих поколений, включая коллажи, ретро-шрифты и граффити-эстетику.

Анвар Курбанов, арт-директор Repina branding: Ностальгия делает дизайн человечным и искренним. Люди хотят видеть не просто красивый, а близкий им визуальный язык, который будет резонировать с их личной историей.

Лидия Капыш, дизайн директор The Clients: Этот тренд с нами, видимо, надолго. К тому же, он дает ленивому дизайнеру целый набор абсолютно готовых инструментов и приемов. А не ленивому — огромную платформу для экспериментов на тему постиронии, где самые разные дизайн-стили могут сочетаться с такой же легкостью, с какой зумер снимает тикток под саундтрек Надежды Кадышевой.

Влияние глобальных и локальных событий на дизайн

Дизайн, как отражение общества, неизбежно реагирует на происходящие события. Глобальные экономические и политические факторы 2024 года сформировали запрос на функциональность и простоту. Люди ожидают от брендов решений, которые не только эстетичны, но и практичны. Экономическая ситуация вынуждает дизайнеров использовать доступные материалы и оптимизировать процессы.

Андрей Горнов, генеральный директор брендингового агентства Getbrand: Экономические, геополитические события — все это заставило дизайнеров сосредоточиться на функциональности и использовании доступных ресурсов. Возрос интерес к отечественным брендам — многие смотрят на концепции лидеров ниши и заимствуют стили в своих проектах.

Петр Доронин, управляющий партнер креативного агентства Multiways: Экономическая нестабильность стимулирует создание функционального и доступного дизайна, который остается конкурентоспособным в сложных условиях.

Даниил Шумаков: В условиях неопределенности бренды фокусируются на функциональности и практичности, используя доступные материалы и упрощая дизайн. Это приводит к акценту на универсальность дизайн-решений, например, повсеместная кириллизация названий по ясным причинам. Однако такие адаптации часто выглядят непрофессионально и не до конца проработанно, сделанными «в спешке».

Изменения климата становятся еще одним фактором, определяющим подходы к дизайну. Все больше брендов стремятся минимизировать экологический след, используя переработанные и биоразлагаемые материалы.

Светлана Клупинска, креативный директор DS1 branding: Экологическая осознанность становится неотъемлемой частью дизайна, особенно в упаковке и продукции массового спроса.

Социальные движения также играют важную роль. Возросший интерес к локальной идентичности и культурным корням вдохновляет дизайнеров на использование традиционных мотивов и ремесленных техник.

Павел Ганин, креативный директор DADA Agency: Мы видим возвращение к локальным кодам и традициям, которые придают продуктам уникальность и эмоциональную глубину.

Локальная идентичность и устойчивость

Сейчас локальная идентичность в России приобретает особую значимость. Бренды ищут уникальные черты, чтобы выделиться, и все чаще обращаются к культурному наследию регионов. Традиционные мотивы, ремесла и натуральные материалы становятся инструментами для создания подлинного и экологичного дизайна. Это также способствует формированию эмоциональной связи с аудиторией, которая ценит искренность и осознанное потребление.

Павел Ганин: Дизайнеры устали от заимствованных идей и начали искать что-то уникальное внутри своей культуры.

Экологичность также остаётся в центре внимания. Светлана Клупинска из DS1 branding подчеркивает важность использования натуральных материалов и пастельных тонов для создания связи с природой и культурными традициями. В то же время арт-директор Repina branding Дарья Каленчук говорит о росте спроса на минимализм и осознанное потребление. Она отмечает, что айдентика становится чище, четче, понятнее, но не без эмоциональных составляющих.

Анвар Курбанов: Устойчивость и экология стали важными требованиями для брендов, что отразилось в выборе материалов и подходах к дизайну.

Новый взгляд на народные стили

Обращение к народным традициям и локальным мотивам стало важной частью дизайнерского процесса. В 2024 году эти элементы обрели новое прочтение, соединяя культурное наследие с современными технологиями. Традиционные узоры, орнаменты и цвета используются для создания уникального визуального языка, который обращается как к прошлому, так и к будущему.

Дарья Каленчук: Традиционная русская графика и ручные техники неожиданно соединились с международными трендами — легкими, современными и даже технологичными. Это дало новый взгляд на привычные образы и помогло переосмыслить прошлое.

Леонид Фейгин, cовладелец и основатель брендингового агентства DDVB , отмечает, что сочетание народного искусства и авангарда создало новый тренд, который он называет «Новый декоративизм».

Леонид Фейгин: Минимализм, геометрия, технологичность впервые ужились с визуальной избыточностью народного искусства. Этот синтез дарит дизайну новую глубину и эмоциональность.

Павел Ганин выделяет проект «Хохлома х Алена Ахмадуллина» как один из ярких примеров такого подхода.

Павел Ганин: Мы наблюдаем, как традиционные мотивы обретают новую жизнь, становясь частью актуального и современного дизайна. Это не просто ностальгия, это переосмысление наследия.

Технологии и нейросети: партнерство человека и ИИ

Развитие технологий радикально изменило подход к созданию визуальных решений. Нейросети, которые ещё недавно воспринимались как инструмент для экспериментов, сегодня становятся неотъемлемой частью дизайнерского процесса. Они помогают оптимизировать рутинные задачи, ускорить разработку и расширить границы воображения. Однако использование ИИ требует знаний и навыков, чтобы генерируемые результаты соответствовали творческим и этическим стандартам.

По словам Кирилла Кольченко, арт-директора Deasign Russia , нейросети стали «новой магией» в дизайне.

Кирилл Кольченко: Промты-заклинания выдают интересные визуализации, но детали по-прежнему оставляют желать лучшего.

В 2024 году ИИ-технологии перешли от экспериментов к систематическому применению. Они позволяют дизайнерам фокусироваться на высокоуровневых задачах, оставляя рутину машине. Анвар Курбанов отмечает, что нейросети дают пространство для экспериментов и воплощают идеи, которые еще недавно казались нереальными.

Альвина Зейналова: Нейросетевой дизайн действительно сделал большой шаг вперед. Почти все крупные бренды интегрировали нейронки в свою работу. Пугает и восхищает одновременно.

Примеры успешного применения варьируются от создания уникальных фотостилей для брендинга до генерации иллюстраций для проектов, таких как Flowwow и TOTTORI.

Даниил Шумаков: Примеры успешного использования нейросетей можно найти на фестивалях, где даже появились отдельные категории для проектов, созданных с их помощью. ИИ помогает создавать интерактивные работы и генерировать иллюстрации, даже целые сюрреалистичные миры. Все вместе даёт возможность дизайнерам работать быстрее и более гибко, открывая новые горизонты для творчества.

Петр Доронин: Сейчас мы видим стремление плотнее интегрировать ИИ-инструменты в процессы, чтобы их использование воспринималось как естественная часть работы.

Леонид Фейгин: ИИ открывает широкое поле для экспериментов в области визуализации. Он дает возможность быстро тестировать разные стили и направления, что раньше было невозможно.

Прогнозы на 2025 год

Эксперты сходятся во мнении, что адаптивность и персонализация станут определяющими характеристиками дизайна будущего. В мире, где потребитель ожидает уникального опыта, бренды вынуждены интегрировать гибкие решения и активно использовать технологии для индивидуализации. Визуальные коммуникации станут более динамичными, способными подстраиваться под запросы разных аудиторий.

Кирилл Кольченко:

Бренды будут совершенствовать визуальный язык, адаптируя стиль под пользователя с помощью AI.

Одновременно Леонид Фейгин отмечает перспективы «Нового декоративизма», который сочетает традиционные и современные элементы.

Леонид Фейгин: Минимализм, геометрия, технологичность впервые ужились с визуальной избыточностью народного искусства.

Андрей Горнов: Объемные текстуры точно будут в тренде! В бьюти-сегмент все больше начнут внедрять металлические элементы — тубы для кремов из этого материала и т. д. Также меняющийся дизайн — на это реагируют! В этом году мы видели куртки, изменяющие свой цвет от света и температуры — начало лишь было положено, теперь пойдет развитие в массы и в другие ниши. Да, и конечно еще больший акцент на персонализированные дизайны, на функциональные решения и экологические проекты — поле велико и идей реализации тоже.

Анвар Курбанов прогнозирует, что эмоциональная составляющая дизайна будет набирать силу, ведь эмоции и теплота всегда будут в цене.

Альвина Зейналова: Сейчас сильно набирает оборот тренд на инклюзивность. Важно быть полезным, доступным и адаптивным сейчас. Большое количество брендов встраивают этот подход в свой дизайн (даже в устаканенный годами). Не боятся работать с разными моделями, у которых присутствуют свои особенности. И эта история не только про внешний фактор. Как пример: создается контент даже для людей с СДВГ, которым сложно воспринимать информацию классическим способом; или лампы с мягким светом для гиперчувствительных. Хотя как мне кажется, что эта история должна присутствовать изначально и не быть лишь временным событием.

Таким образом, 2024 год стал временем переосмысления привычного и поиска нового. Ностальгия, технологии и локальная идентичность сформировали фундамент для дизайна, который в ближайшем будущем станет еще более человечным, адаптивным и инновационным.