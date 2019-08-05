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18+
05.08.2019 в 18:00

Toyota выступит партнером турнира по CS:GO BLAST Pro Series Moscow

Это первая в России интеграция бренда в международный киберспортивный турнир

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Бренд Toyota выступит официальным партнёром BLAST Pro Series Moscow 2019 — турнира по Counter Strike: Global Offensive. Одно из самых ярких событий в мире киберспорта впервые пройдет в Москве 14 сентября на «ВТБ Арене» — центральном стадионе «Динамо».

BLAST Pro Series — это инновационная серия глобальных турниров по Counter-Strike элитного уровня. Лучшие команды мира соревнуются в уникальном динамичном формате, который обеспечивает максимальную зрелищность, сочетая в себе накал спортивных страстей и элементы развлекательного шоу мирового класса.

BLAST Pro Series Moscow — пятый турнир серии этого года после соревнований в Лос-Анжелесе, Мадриде, Майами и Сан-Паулу. Среди участников — такие гиганты мирового киберспорта, как Natus Vincere, Ence, NiP, MIBR и Vitality. К ним присоединится команда-победитель закрытых региональных квалификаций, которые пройдут 10−11 августа. Главный турнир BLAST Pro Series Moscow 14 сентября соберет семь тысяч фанатов на стадионе «ВТБ Арена» и несколько миллионов зрителей онлайн-трансляции по всему миру.

Toyota будет представлена на стадионе «ВТБ Арена», где звезды мирового CS:GO сразятся за $250 тысяч призовых и место в гранд-финале BLAST Pro Series 2019. В центре внимания болельщиков турнира окажется яркий Toyota C-HR.

Кроме того, бренд будет интегрирован в трансляцию турнира на многомиллионную аудиторию зрителей, а также в трансляции закрытых СНГ квалификаций на BLAST Pro Series Moscow.

Татьяна Халявская, директор департамента маркетинга ООО «Тойота Мотор»:

Мы рады поддержать турнир такого грандиозного масштаба, и это уже второй киберспортивный проект в копилке Toyota в России. Аудитория киберспорта — это молодые и прогрессивные ребята, которым близки современные технологии. А технологии всегда были в центре автомобилей Toyota, и речь как о текущем модельном ряде, так и о новейших разработках.

Ко-продюсером турнира BLAST Pro Series Moscow выступит Winstrike Agency .

Лина Комкова, генеральный директор Winstrike Agency:

BLAST Pro Series — это глобальное явление на стыке киберспорта и индустрии развлечений. Зрелищный формат шоу с высочайшим уровнем продакшена и организации состязания привлекает не только геймеров и фанатов киберспорта.

Мы рады привезти эту уникальную франшизу в наш регион и предоставить Toyota возможность интегрироваться в событие мирового класса в продолжение нашего успешного партнерского опыта.

Лео Мэтлок, коммерческий директор BLAST Pro Series:

Мы рады приветствовать Toyota в качестве одного из ключевых партнеров BLAST Pro Series Moscow. Toyota — первый автомобильный бренд за всю историю турниров серии. BLAST стремится выйти на новые рынки и развивать киберспортивную экосистему, организовывая турниры в формате индустрии развлечений мирового класса.

Первый турнир, который мы проводим в Москве, станет одним из крупнейших киберспортивных событий, когда-либо проводившихся в России. Возможность объявить такого престижного партнера, как Toyota, демонстрирует привлекательность BLAST на глобальном уровне.

Toyota Winstrike Agency BLAST Pro Series Moscow 2019 Counter Strike: Global Offensive BLAST Pro Series
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