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19.03.2020 в 11:20

Товар есть! Ритейлеры запустили флешмоб, чтобы успокоить покупателей

Сотрудники крупных сетей фотографируются на фоне заполненных полок

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Facebook

Отечественные ритейлеры запустили флешмоб под названием «Товар есть», чтобы успокоить людей, массово закупающихся товарами первой необходимости из-за пандемии коронавируса. В акции участвуют магазины X5 Retail Group, Metro Cash & Carry, «Дикси», «Ашан», Billa и другие.

Директор по связям с общественностью сети «Лента» Мария Филиппова на своей странице в Facebook призвала покупателей не поддаваться панике, чтобы не снижать иммунитет. «Моё предложение — давайте постить фото с товаром в магазинах с хэштегом #товаресть. Давайте смотреть шире и видеть хорошее», — обратилась она к коллегам.

«Ашан» сфотографировал своих сотрудников с плакатами, призывающими не поддаваться «макароновирусу» и «топить за разумное потребление».

Ранее стало известно, что из-за коронавируса в России могут быть проблемы с поставками алкоголя. Крупные импортеры начали предупреждать контрагентов о них, а также требовать предоплату. Некоторые эксперты, правда, полагают, что речь идет о долгосрочных перспективах.

Флэшмоб товар есть
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