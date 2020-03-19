Коронавирус может стать причиной срыва поставок алкоголя в Россию

Из-за коронавируса в России могут быть проблемы с поставками алкоголя, сообщает «Коммерсант». Крупные импортеры начали предупреждать контрагентов о них, а также требовать предоплату. Ситуация обеспокоила Росалкогольрегулирование (РАР), ведомство изучает информацию о том, какая продукция может оказаться под угрозой срыва.

Алкогольные дистрибуторы уведомляют партнеров о возможных срывах поставок алкоголя из-за рубежа. Это сообщение прислал «Лудинг», например, ситуация связана с закрытием границ и изменением работы таможни из-за распространения коронавируса. Компания посоветовала партнерам обезопасить себя при ближайших заказах.

Как говорят в Росалкогольрегулировании, срыв поставок может быть связан с вывозом продукции из стран, которые перешли на личную изоляцию в связи с пандемией. В результате были приостановлены предприятия в Италии, Франции и других странах. Некоторые эксперты, правда, полагают, что речь идет о долгосрочных перспективах.

Президент «Ладоги» Вениамин Грабар говорит о том, что запасов алкогольной продукции может хватить на несколько ближайших месяцев. При этом, как он говорит, сейчас идет снижение спроса на спиртное со стороны заведений общепита. Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров заявил, что у предприятий питания нет возможности работать по предоплате, поэтому они пересматривают ассортимент продукции.

В последнее время рестораны и кафе страдают не только из-за отсутствия алкоголя. Минпромторг порекомендовал не ходить в кафе людям старше 60 лет, отказывать в обслуживании посетителей с признаками ОРВИ и расставить столы так, чтобы гости сидели на расстоянии не менее 1 метра друг от друга.