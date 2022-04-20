Toshiba приостановила приём заказов из России и инвестиции в бизнес в стране

Японский производитель техники Toshiba объявил о приостановке заказов из России и инвестиций в страну из-за спецоперации на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Toshiba Group приостановила прием заказов и инвестиции в России. Мы продолжим следить за ситуацией и очень надеемся на скорейшее прекращение конфликта», — сказано в заявлении Toshiba. Также компания пожертвует около 100 млн иен (63 млн руб.) управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев и некоммерческой организации Japan Platform для помощи пострадавшим.

Также в заявлении пресс-службы отмечается, что выручка Toshiba в России составляет 0,2% от прогноза консолидированной выручки в 2021 финансовом году. «Хотя влияние на наш бизнес в целом минимально, мы незамедлительно сообщим о любом существенном влиянии на результаты деятельности Toshiba Group, которое может возникнуть в результате изменений в текущей ситуации», — говорится в сообщении.

На фоне событий на Украине свою деятельность в России приостановили многие технологические компании. Среди них — Samsung, HP, Epson, Microsoft, Intel, Dell, Canon, Cisco, Acer, SAP и другие. В частности, 19 апреля разработчик программного обеспечения SAP заявил о прекращении деятельности в стране и заявил, что не будет поддерживать свои локальные продукты.