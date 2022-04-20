Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+11
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

info@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
20.04.2022 в 09:40

Toshiba приостановила приём заказов из России и инвестиции в бизнес в стране

В компании отметили, что доход от российского рынка составляет 0,2% от прогноза консолидированной выручки 2021 финансового года

Японский производитель техники Toshiba объявил о приостановке заказов из России и инвестиций в страну из-за спецоперации на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Toshiba Group приостановила прием заказов и инвестиции в России. Мы продолжим следить за ситуацией и очень надеемся на скорейшее прекращение конфликта», — сказано в заявлении Toshiba. Также компания пожертвует около 100 млн иен (63 млн руб.) управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев и некоммерческой организации Japan Platform для помощи пострадавшим.

Также в заявлении пресс-службы отмечается, что выручка Toshiba в России составляет 0,2% от прогноза консолидированной выручки в 2021 финансовом году. «Хотя влияние на наш бизнес в целом минимально, мы незамедлительно сообщим о любом существенном влиянии на результаты деятельности Toshiba Group, которое может возникнуть в результате изменений в текущей ситуации», — говорится в сообщении.

На фоне событий на Украине свою деятельность в России приостановили многие технологические компании. Среди них — Samsung, HP, Epson, Microsoft, Intel, Dell, Canon, Cisco, Acer, SAP и другие. В частности, 19 апреля разработчик программного обеспечения SAP заявил о прекращении деятельности в стране и заявил, что не будет поддерживать свои локальные продукты.

Toshiba
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.