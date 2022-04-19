SAP уходит из России: разработчик просит пользователей удалить данные из облачных сервисов

Немецкая компания по разработке программного обеспечения (ПО) SAP начала сворачивать бизнес в России, в том числе компания заявила о прекращении поддержки свои локальных продуктов. Об этом сообщается на сайте SAP.

Поскольку данные в облачных сервисах принадлежат клиентам, а не SAP — компания предоставила возможность российским пользователям, не находящимся под санкциями, удалить свои данные, либо перенести их в хранилища за пределами России, говорится в сообщении.

В SAP также отметили, что прекращают поддержку и обслуживание локальных продуктов в России. Сейчас в компании прорабатывают несколько вариантов как это сделать, обеспечив выполнение обязательств перед клиентами. При этом действующие клиенты по-прежнему смогут пользоваться продуктами SAP.

На прошлой неделе глава SAP Хассо Платтнер заявил, что компания намерена полностью прекратить бизнес в России.