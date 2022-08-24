Топ-менеджмент SAP СНГ задумался о выкупе российских активов

Топ-менеджеры разработчика промышленного софта SAP СНГ, в том числе глава компании Андрей Филатов, прорабатывают возможность покупки российских активов корпорации. Об этом пишет TAdviser со ссылкой на источники. По информации издания, работа над возможной сделкой находится на начальной стадии из-за «множества нюансов», которые нельзя спрогнозировать.

Источники считают вариант выкупа российского подразделения SAP «довольно вероятным». При этом неизвестно, в каком объёме оно сможет сохранить свою деятельность, так как в основном занимается техподдержкой.

По мнению источника издания, при нынешней «политической ситуации» головной офис SAP не разрешит поставлять лицензии российским заказчикам в рамках уже существующих контрактов. Пока непонятно, в какой момент российский бизнес свернут — собеседники издания ожидают, что в сентябре компания начнёт уведомлять о прекращении работы или отложит свой уход.

У SAP в России около 1,5 тыс. клиентов. В случае выкупа российского подразделения компания может сохранить ранее заключённые контракты.

Ранее SAP оценил потери от прекращения деятельности в России в €350 млн. Около €120 млн разработчик ПО потерял из-за расходов на реструктуризацию, и связанными с ней выплатами выходных пособий сотрудникам в России и Белоруссии, а также из-за дальнейшего обесценения активов. В компании подчеркнули, что расходы превысили ожидаемые в том числе по причине увеличения курса российского рубля в отчётном периоде.

В начале марта разработчик сообщил, что приостанавливает бизнес в России «в знак солидарности с Украиной». В апреле SAP начал сворачивать деятельность в стране. В том числе компания заявила о прекращении поддержки своих локальных продуктов.

В июне российская IBS заявила, что будет обеспечивать эксплуатацию и поддержку решений ушедшей с российского рынка немецкой компании. В организации подчеркнули, что гарантируют заказчикам стабильную эксплуатацию решений SAP в России, включая поддержку пользователей, исправление ошибок ПО, адаптацию к изменениям в законодательстве и развитие функциональных возможностей.