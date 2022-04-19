Топ-менеджеры журнала «Интерьер + Дизайн» выкупили права на него за один рубль

Один из крупнейших в прошлом издательских домов Forward Media Group (FMG) лишился очередного актива — журнала «Интерьер + Дизайн». Его владелица Полина Юмашева отдала издание трем топ-менеджерам за один рубль, пишет «Коммерсант».

Теперь изданием владеют главный редактор Наталья Тимашева, шеф-редактор Татьянае Белохина и директор по рекламе Алина Сароян. Юмашева подтвердила, что журнал подарен редакции. Она уточнила, что продолжает владеть онлайн-изданием о моде Buro.

Журнал стал «самостоятельным проектом», то есть вышел из состава FMG. Редакция «получит в подарок» лицензию СМИ на выпуск бумажного журнала, товарные знаки и сайт interior.ru. В «Интерьер + Дизайн» не уточнили, продолжит ли журнал выходить в печать. Но источник на рынке отмечает, что из-за сокращения глянца и ухода с рынка десятков наименований во главе с Vogue запас производственных материалов есть.

Эксперты считают перспективы интерьерного журнала «туманными», однако не исключают, что на фоне ухода иностранных глянцевых брендов его позиции могут укрепиться. Эффективность рекламы в глянцевых журналах об интерьере снижалась в последние годы, рекламодатели отдавали предпочтение соцсетям. Однако за последний месяц начался обратный процесс, отмечает гендиректор агентства PR Development Алла Аксенова. В то же время сейчас причины падения рекламных инвестиций в прессу отличаются от кризисов 2014 и 2020 годов, поэтому нишевым изданиям придется тяжелее, добавляет медиадиректор SA Media Group Никита Прибыловский.

FMG больше не владеет ни одним СМИ. Ранее она также издавала журнал Hello!, однако в феврале 2021 года правообладатель, испанская Hola!, подписал договор о передаче прав учредителя журнала ООО «Медиа технология». Новый собственник Hello! — Владимир Помукчинский, совладелец российской версии журнала L’Officiel.