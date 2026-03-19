Томас Барратт — архитектор современного бренда

Томас Джей Барратт — один из первых, кто начал рассматривать рекламу как инструмент формирования образа. В конце XIX века, на фоне роста массового производства, он задался вопросом: как выделить продукт среди десятков похожих?

Работая с Pears Soap, Барратт экспериментировал с подходами, которые сегодня стали базой маркетинга. Он интегрировал искусство в рекламу, использовав «Мыльные пузыри» — картину Джона Эверетта Милле, и одним из первых начал выстраивать узнаваемый визуальный образ бренда.

В его стратегии важную роль играли и публичные фигуры — прообраз современного инфлюенсер-маркетинга, а также постоянное присутствие бренда в разных каналах. Повторение и узнаваемость стали ключевыми инструментами.

