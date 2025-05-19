Только 5% россиян при выборе лекарств доверяют рекламе. Треть доверяет в первую очередь своему опыту, 28% - прислушиваются к советам врачей, а 15% обращаются за консультацией к фармацевтам, следует из результатов опроса фармацевтической компании «Медисорб», поступивших в Sostav.

74% россиян чаще всего обращаются в офлайн-аптеки. Среди преимуществ респонденты выделяют наличие аптек вблизи дома или работы (55%) и возможность воспользоваться помощью профессиональных провизоров (41%).

Почти половина (49%) отметила возможность купить нужный препарат «здесь и сейчас». Треть опрошенных нуждаются в консультации перед покупкой лекарств. Чаще всего у покупателей возникают вопросы о правилах приема лекарств (35%) и о побочных эффектах (35%).

У 58% россиян есть домашняя аптечка. Чаще всего в нее входят противовирусные препараты (64%), лекарства от воспалений (45%), для лечения сердца и сосудов (40%), БАДы (30%), а также антигистаминные препараты (29%). Реже всего в аптечке хранятся лекарства для лечения неврологических заболеваний.

Интересно отметить, что если россиянам предложить аналог привычного препарата, то только 36% согласятся купить его. При этом 31% россиян готовы проверить новинку в случае, если препарат стоит дешевле привычного.

Ранее сообщалось, что в 2024 году продажи антидепрессантов в рознице в России увеличились на 16,8% в годовом выражении, до 16,1 млн упаковок. Показатель за весь 2023 год составил 15,3 млн, за 2022-й — 13 млн упаковок.