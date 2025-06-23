Только 13% россиян ежедневно заказывают продукты

Доля потребителей, делающих онлайн-заказы продуктов ежедневно, не превышает 13%. При этом, для них важнее всего удобное приложение и широкий ассортимент. Остальные обращают внимание на скидки и акции, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Go Mobile

Покупка продуктов один-два раза в неделю — наиболее распространенная модель. Именно с такой частотой покупки совершают 51% респондентов.

Для покупателей наиболее важны такие критерии, как цена товаров (58%), скорость доставки (45%), качество продуктов (40%), ассортимент (39%) и стоимость доставки (38%). Неполадки в работе сервиса отпугнут 21% клиентов, узкий ассортимент — 31%.

Наиболее чувствительные к высоким ценам и платной доставке — покупатели с минимальной частотой заказов. Например, из тех, кто пользуется доставкой продуктов раз в полгода, 63% обращают внимание на высокие цены, 75% — на платную доставку.

В настоящее время на онлайн приходится 5,6% оборота продовольственной розницы. Сейчас онлайн-рынок продуктов питания растет в основном за счет региональной экспансии.

Ранее сообщалось, что продажи в сегментеготовой еды выросли на 10−15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ресторанная доставка прибавила только 5−7%.