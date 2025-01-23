Только 13% россиян готовы полностью отказаться от пластика

Более половины россиян не готовы отказаться от пластиковых пищевых контейнеров и зубных щеток. При этом около 80% готовы заменить одноразовую посуду многоразовой, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В числе пластиковых предметов, которыми респонденты пользовались за последние два-три месяца, — бутылки для жидкостей (94%), пакеты (91%), пищевые контейнеры (88%) и пищевые упаковки (78%). Среди других популярных пластиковых изделий — зубная щетка, одноразовые салфетки из нетканого материала, посуда и столовые приборы, а также одежда из синтетики.

Более половины опрошенных не готовы отказаться от пластиковых пищевых контейнеров и зубных щеток (55% и 54% соответственно), 48% — от бутылок для жидкостей, 44% — от синтетической одежды, 43% — от одноразовых салфеток, по 42% — от пластиковых пакетов, детской посуды и столовых приборов.

При этом есть две категории одноразовых товаров из пластика: посуда и столовые приборы, а также пищевая упаковка, отказаться от которых готовы 81% и 68% россиян соответственно. Это предметы, которые в домашних условиях можно заменить многоразовыми аналогами.

62% россиян готовы отказаться от использования изделий из пластика при аналогичной стоимости товара-заменителя, еще 16% декларируют отказ лишь при условии, что последний будет стоить дешевле. Без оглядки на цену товаров отказаться от пластика готовы лишь 13%. Тех, кто не готов отказаться от пластика ни при каких условиях, насчитывается 6%.

По данным Superjob, все больше россиян заявляют о готовности отказаться от пластиковой посуды. Если в 2018 году на такой шаг были согласны 70% жителей страны, то сейчас доля экологически сознательных граждан выросла до 85%.