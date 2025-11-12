«Точка Банк» представил ВЭД-калькулятор комиссий по международным платежам

«Точка Банк» запустил ВЭД-калькулятор для расчета комиссии при проведении международных платежей. Сервис доступен в формате мини-приложения в Telegram и позволяет пользователям оценить расходы при переводах за границу. Об этом Sostav сообщили в компании.

Там уточнили, что калькулятор отображает «реальную стоимость комиссии и сроки доставки денег за рубеж». Для расчета необходимо выбрать валюту, страну и сумму, после чего приложение покажет комиссию и срок исполнения платежа.

Инструмент предназначен для предпринимателей, осуществляющих международные переводы, включая собственников ИП и компаний, финансовых директоров и специалистов по внешнеэкономической деятельности.

По словам лидера направления «ВЭД импорт» «Точка Банка» Анны Давыдовой, «структура комиссий по таким операциям остается непрозрачной для многих предпринимателей». Она отметила, что банк создал калькулятор «чтобы дать предпринимателям прозрачный инструмент для оценки стоимости операций».

Давыдова подчеркнула, что сервис позволяет «заранее понимать реальные условия и принимать более взвешенные финансовые решения».

Ранее сервис для автоматизации бухгалтерии «Финлид» от «Точка Банка» запустил открытие краткосрочных депозитов из 1С.