ТНТ представил главный юмористический проект сезона — шоу «Игра»

Главной премьерой осеннего телесезона станет комедийное шоу-блокбастер «Игра» на ТНТ . Это историческое событие для мира юмора, которое объединит комиков двух десятилетий и всех площадок — от стендап-клубов до телепрограмм и YouTube-каналов. Все главные звезды комедии примут участие в «Игре», чтобы сделать до неприличия смешное шоу. О концепции проекта Sostav рассказали организаторы.
85 комиков из 12 команд этой осенью скажут фразу: «Я в игре!» — и начнут борьбу за беспрецедентный для телеэфира приз — 30 млн рублей. Участников шоу разделят на «молодых» и «стариков». На пути к чемпионству они пройдут дистанцию в 12 выпусков, которые состоят из баттлов в формате «старики vs молодые» и масштабного фестиваля. В финал четырех выйдут по две команды от каждого поколения комиков. Ведущим шоу станет Евгений Чебатков.
В «Игре» принимают участие Азамат Мусагалиев, Алексей Щербаков, Рустам «Рептилоид» Саидахметов, Тамби Масаев, Дмитрий Кожома, Айдар Гараев, Артем Муратов, Иван Абрамов, Илья Макаров, Варвара Щербакова, Елена Гущина и многие другие. По условиям шоу у комиков нет креативных рамок — они могут выступать в жанре миниатюр, стендап, импровизации, музыкальной комедии, инсценировок, абсурдного или любого другого юмора.
Каждый баттл рассудят четыре члена жюри: Нурлан Сабуров, Гарик Харламов, Юлия Ахмедова и Гарик Мартиросян. У каждого из судей есть лишь по одному баллу, то есть за один баттл команда может получить от нуля до четырех баллов. Все набранные очки суммируются в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата. В финале жюри определит чемпиона и команду-обладателя 30 млн рублей.
Новый юмористический блокбастер ТНТ станет ориентиром для мира юмора на всех площадках и платформах. «Игра» — это не просто проект, а полномасштабное юмористическое движение, которое заявляет юмор как полноценную субкультуру.
Вячеслав Дусмухаметов, продюсер шоу:
В «Игре» комики новой школы будут соревноваться с опытными. Мы дали всем возможность побороться в честном юмористическом состязании и никак не ограничивали креатив. А чтобы повысить ставки в нашем соревновании, ввели в проект серьезный, по телевизионным меркам, денежный приз.
Формат шоу не подразумевает игры на выбывание, только здоровую конкуренцию между командами на длинной турнирной дистанции. Мы надеемся, что «Игра» объединит несколько поколений людей не только на сцене, но и перед экранами.