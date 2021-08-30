ТНТ представил главный юмористический проект сезона — шоу «Игра»

Главной премьерой осеннего телесезона станет комедийное шоу-блокбастер «Игра» на ТНТ . Это историческое событие для мира юмора, которое объединит комиков двух десятилетий и всех площадок — от стендап-клубов до телепрограмм и YouTube-каналов. Все главные звезды комедии примут участие в «Игре», чтобы сделать до неприличия смешное шоу. О концепции проекта Sostav рассказали организаторы.

85 комиков из 12 команд этой осенью скажут фразу: «Я в игре!» — и начнут борьбу за беспрецедентный для телеэфира приз — 30 млн рублей. Участников шоу разделят на «молодых» и «стариков». На пути к чемпионству они пройдут дистанцию в 12 выпусков, которые состоят из баттлов в формате «старики vs молодые» и масштабного фестиваля. В финал четырех выйдут по две команды от каждого поколения комиков. Ведущим шоу станет Евгений Чебатков.

В «Игре» принимают участие Азамат Мусагалиев, Алексей Щербаков, Рустам «Рептилоид» Саидахметов, Тамби Масаев, Дмитрий Кожома, Айдар Гараев, Артем Муратов, Иван Абрамов, Илья Макаров, Варвара Щербакова, Елена Гущина и многие другие. По условиям шоу у комиков нет креативных рамок — они могут выступать в жанре миниатюр, стендап, импровизации, музыкальной комедии, инсценировок, абсурдного или любого другого юмора.

Каждый баттл рассудят четыре члена жюри: Нурлан Сабуров, Гарик Харламов, Юлия Ахмедова и Гарик Мартиросян. У каждого из судей есть лишь по одному баллу, то есть за один баттл команда может получить от нуля до четырех баллов. Все набранные очки суммируются в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата. В финале жюри определит чемпиона и команду-обладателя 30 млн рублей.

Новый юмористический блокбастер ТНТ станет ориентиром для мира юмора на всех площадках и платформах. «Игра» — это не просто проект, а полномасштабное юмористическое движение, которое заявляет юмор как полноценную субкультуру.