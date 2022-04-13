Семьи болельщиков прорекламировали новый сериал ТНТ на матче РПЛ

10 апреля состоялась игра между футбольными клубами «Ростов» и «Локомотив». Одним из ярких моментов трансляции «Матч ТВ» стали кадры с необычными болельщиками — на трибунах стадиона «Ростов Арена» можно было увидеть фанатов в халатах и семью из десяти человек, которая решила по-спортивному отметить день рождения мамы.

«Так и надо болеть за свою команду, всей семьёй! Берите пример», — уточнил во время игры комментатор «Матч ТВ», когда оператор крупным планом показал две семьи среди болельщиков в цветах «Ростова».

Запоминающиеся моменты трансляции оказались частью промо сериала «Семья», премьера которого состоялась на следующий день после матча на ТНТ.

Семьи были одеты в атрибутику с логотипами ТНТ и нового сериала «Семья» — комедии-альманаха, повествующая о четырёх поколениях одного большого семейства. Герои проекта — его аудитория: бабушки и дедушки, мамы и папы, дети и внуки.

Авторы ситкома рассчитывают, что «Семья» с помощью тёплого юмора, узнаваемых героев и комедийного жанра объединит у экранов зрителей нескольких поколений — как это было на трибунах за просмотром матча «Ростов»-«Локомотив».

ТНТ и «Матч ТВ» входят в Газпром-Медиа Холдинг . Развлекательный телеканал ориентируется на аудиторию в возрастном «14−44». Как уточнили Sostav на ТНТ, с помощью интеграции в эфир «Матч ТВ» удалось расширить этот диапазон — его дополнила ЦА спортивного вещания (мужчины в возрасте от 14 до 59 лет).

Кроме того, охват поста о семье, которая пришла на «по-настоящему домашнюю игру» в группе «Матч ТВ» во «ВКонтакте» превысил 500 тыс. пользоватей. В комментариях к публикации подписчики сообщества отметили атмосферу на стадионе и «классный семейный подход».

Самый популярный комментарий, набравший больше тысячи лайков, оставила Татьяна Маковеева — именно она пришла на матч в мерче с логотипом ТНТ.