Сергей Шнуров напишет песни для промо ТНТ

ТНТ и Сергей Шнуров заключили партнёрство — согласно контракту, музыкант напишет эксклюзивные песни для анонсов сериалов и шоу телеканала. Об этом Sostav сообщила пресс-служба ТНТ.

В эфир уже вышли рекламные ролики с саундтреком от Сергей Шнурова — он спел про новый комедийный сериал «Семья», премьера которого состоится 11 апреля, и второй сезон реалити-шоу Ольги Бузовой и Михаила Галустяна «Звёзды в Африке».

Кроме того, музыкант стал новым голосом ТНТ наравне со штатным диктором Всеволодом Полищуком, который озвучивает анонсы проектов телеканала с 2008 года.

В руководстве телеканала рассчитывают, что стиль Сергея Шнурова, его голос и песни будут напрямую ассоциироваться у зрителей с ТНТ.

Тина Канделаки, и.о. директора телеканала ТНТ : Сергей Шнуров — это один из самых ярких и узнаваемых брендов российского шоубизнеса и музыкальной индустрии. Он поёт про русскую жизнь, а ТНТ русскую жизнь показывает. У нашего телеканала и Сергея много общего: мы оба немного аморальны, любим юмор, фольклор и общаемся с народом на одном языке. Уверена, хитам эфира будут подпевать, а с помощью нового музыкального промо о проектах ТНТ узнает ещё больше людей.

Музыкальные промо главных премьер попадут в рекламную ротацию телеканала, появятся в соцсетях и других площадках бренда.

Голос Сергея Шнурова зазвучал в эфире ТНТ 14 марта — хит музыканта «Супер Гуд» стал одной из главных песен сериала «Исправление и наказание» с Анной Михалковой в главной роли. Ранее шоумен снимался вместе с Дмитрием Нагиевым в сериале «Физрук» от Good Story Media.