Тиражи выпускаемых книг увеличились на 17%

В первом квартале 2025 года тиражи книг и брошюр в России увеличились на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 77,5 млн экземпляров. Тренду способствует рост интереса к книжным клубам и ярмаркам, а также отказ от электронных устройств, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Российской государственной библиотеки (РГБ).

Выросло и число новых наименований — на 7,2% год к году, до 27 тыс. единиц. Тираж изданных книг вырос на 11% (58,4 млн), а брошюр — на 42% (19 млн). Переиздания превалируют по наименованиям.

Лидером по количеству наименований остается издательство «Эксмо» (3,1 тыс. изданий), за ним следуют АСТ ((2,6 тыс.) и «Просвещение» (1 тыс.). На четвертом месте расположилась «Азбука-Аттикус», замыкает топ-5 петербургское издательство «Лань».

Участники рынка полагают, что спрос вызван ростом интереса к книжным клубам и офлайн-событиям. Также отмечается усталость людей от гаджетов и растущая популярность практик digital detox — отказа от использования электронных устройств.

Напомним, объем книжного рынка в прошлом году составил 98 млрд руб. с ростом на 7%. Ожидается, что в этом году рынок может достичь 107 млрд. руб., несмотря на повышение цен и сокращение числа проданных экземпляров из-за роста себестоимости. Основным каналом дистрибуции остаются маркетплейсы (47%) и книжные магазины (25,8%).