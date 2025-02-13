Тиражи книг и брошюр вновь начали расти

Тиражи издаваемых в России книг и брошюр вновь начали расти. В январе—декабре прошлого года они увеличились на 10,3%, до 369,5 млн экземпляров. При этом 61% издателей оценивает динамику продаж в прошлом году как отрицательную или статичную, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Российской государственной библиотеки.

Число наименований за период также выросло на 7,2% и достигло 103,3 тыс. единиц. Лидером рынка по наименованиям стало издательство «Эксмо» (10,5 тыс. против 8,6 тыс. изданий в 2023 году). АСТ теперь занимает второе место (10,1 тыс. против 8,8 тыс.), за ней следует группа «Просвещение» (6,4 тыс. против 5,5 тыс.). По тиражам, как и годом ранее, на первом месте «Просвещение» (131 млн экземпляров), далее — «Эксмо» (49 млн) и АСТ (41,9 млн).

Самым издаваемым автором второй год подряд остается Анна Джейн (Анна Потапкина), на втором месте —Федор Достоевский, а топ-3 замыкает Михаил Булгаков, а не Агата Кристи, как годом ранее. Топ авторов в детской литературе возглавил Корней Чуковский, за ним следуют Елена Ульева и Александр Пушкин.

Несмотря на рост, 61% издателей оценивает динамику продаж в прошлом году как отрицательную или статичную. В этом году участники рынка не ожидают сохранения динамики по выпуску тиражей и наименований, в том числе из-за очередного роста цен на печатную продукцию, связанную с удорожанием производства, логистики, а также повышением маркетплейсами размера комиссий в среднем на 4−7%.

Ранее генеральный директор ГК «Литрес» Сергей Анурьев заявлял, что электронные книги долгое время будут дешевле бумажных аналогов на 30−40%. В их себестоимость не входят затраты на полиграфию, транспортные и складские расходы.