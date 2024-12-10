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10.12.2024 в 08:00

Электронные книги останутся дешевле бумажных на 40%

Издательства с осторожностью повышают цены на цифровые аналоги

Электронные книги долгое время будут дешевле бумажных аналогов на 30−40%. В их себестоимость не входят затраты на полиграфию, транспортные и складские расходы, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора ГК «Литрес» Сергея Анурьева.

Затраты на электронные книги также растут высокими темпами. Они включают серверное оборудование, ПО и расходы на маркетинг. Однако из-за отсутствия расходов на бумагу и полиграфию цифровая книга всегда была и будет оставаться существенно дешевле своих аналогов в бумажном варианте на 30%-40%, подсчитал Анурьев.

«Это понимают и издательства, которые крайне осторожно относятся к повышению цен на цифровые аналоги своих книг», — сказал он.

Анурьев добавил, что для поддержания интереса читателей к книгам действуют различные акции, а также накопительная скидка на цифровые книги для постоянных пользователей.

Ранее в «Эксмо» сообщили об увеличении розничных цен на книги на 7−10%. Там объяснили это ростом производства в полиграфической отрасли на 20%, повышением цен на материалы и услуги в сфере логистики.

электронные книги
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