Тина Канделаки стала новым заместителем генерального директора «Газпром-медиа»

С 8 сентября на должность заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа» назначена Тинатин Канделаки. Она будет отвечать за развитие субхолдинга «ГПМ Матч», а также курировать деятельность развлекательных телеканалов: ТНТ, ТВ-3, «Пятница!» и других.

Кроме того, в зоне ответственности Канделаки будет запуск и развитие информационного агентства «Матч +», который холдинг анонсировал ранее. Она займет место покинувшего холдинг Рубена Оганесова, который решил уйти из компании с 8 сентября.

Александр Жаров, генеральный директор холдинга «Газпром-медиа»: Тинатин Канделаки является успешным медиаменеджером, обладает широкой экспертизой, необходимыми навыками и компетенциями для реализации новых амбициозных целей на позиции заместителя генерального директора «Газпром-медиа». Уверен, что совместными усилиями мы достигнем тех задач, которые перед нами ставят акционеры и время.

Тина Канделаки, заместитель генерального директора «Газпром-медиа»: Это назначение, безусловно, большая ответственность. Перед нашим холдингом, работающим в высококонкурентной среде, стоят очень амбициозные задачи. Предложение Александра Александровича — не меньший вызов, чем запуск телеканала «Матч-ТВ» шесть лет назад, и я намерена приложить все силы, чтобы эти задачи были успешно решены.

Должность генерального продюсера «Матч-ТВ» займет Александр Тащин, нынешний главред телеканала. Он пришел в управление канала в июле 2020 года. Тина Канделаки являлась генеральным продюсером телеканала «Матч-ТВ» с момента запуска в 2015 году.