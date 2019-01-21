Netflix потратил $12 млрд на съёмки контента в 2018 году

В 2018 году Netflix потратил $12,04 млрд на создание контента, что на 35% больше по сравнению с $8,9 млрд в 2017 году. Аналитики ожидают дальнейшего увеличения вливаний, что позволит сервису создавать ещё большую конкуренцию Disney и WarnerBros, пишет Variety.

Аналитики ожидают в этом году рост вложений на создание контента до $15 млрд., а к 2020 году расходы могут превысить $17 млрд. Кроме создания контента Netflix продолжает тратить огромные суммы на маркетинговые расходы, предназченные в первую очередь на продвижения своих фильмов. Так, расходы на маркетинг выросли на 65% в 2018 году до $2,37 млрд. Аналитики ожидают рост и в этом году, хотя и менее значительный — на 22%, до $2,9 млрд.

Одной из причин, почему Netflix продолжает совершать крупные инвестиции — конкуренция с такими медиа-гигантами, как Disney, WarnerMedia и NBCUniversal. В сражении с ними Netflix может надеяться на свое главное оружие — технологическое превосходство.

«Netflix мудро играет в долгую игру. Если бы он хотел, он бы быстрее увеличил маржу, перенаправив финансы из глобального маркетинга в производство. Но стратегия устойчивого уровня инвестиций вселяет уверенность, что сервис сможет и дальше предлагать все больше первоклассного контента», — комментирует финансовые результаты сервиса аналитик Morgan Stanley Бен Суинберн.

Модель Netflix остается гарантией того, что она будет продолжать наращивать свою всемирную потоковую базу, которая в конце 2018 года составляла уже 139,3 млн платных абонентов в 190 странах. Компания ожидает, что международные подписки вырастут до 255,2 млн к 2028 году.

В 2018 году Netflix выпустил более 900 часов оригинальных программ в США, а также такие оригинальные тайтлы, как «The Umbrella Academy», «Thirteen Reasons Why», «Luke Cage» и четвертый сезон «Unbreakable Kimmy Schmidt» и, кроме того, ремейк «Lost in Space», второй сезон документального сериала о нарковойнах «Dope» и бразильский триллер-антиутопию «3%».