TikTok выпустил ролики, напоминающие пользователям пообедать и лечь спать

Приложение коротких видео TikTok теперь с помощью роликов предлагает пользователям сделать паузу, чтобы побыть с близкими, поесть и отправиться в постель, сообщает пресс-служба социальной сети. Видео всплывают в ленте рекомендаций через определенные интервалы времени — 80 минут днем и 60 минут ночью.

Платформа привлекла к проекту популярных в России авторов: @vasylya, @theweatherwasawful, @remzyzz, @maxprofood, @thebaksy и @dk.official.one. В серии роликов они предлагают пользователям оценить, сколько времени они уже провели в приложении, и не пора ли им отдохнуть от интернета.

Ролики для контроля времени — это часть серии видео о безопасности в аккаунте «Безопасный TikTok». Эти ролики с участием блогеров платформы призваны напомнить пользователям об основных функциях для обеспечения безопасности в приложении и дать им соответствующие советы. Ознакомиться с другой полезной информацией о безопасности можно в разделе «Центр безопасности».