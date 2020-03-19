Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+7
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
19.03.2020 в 09:00

TikTok выпустил ролики, напоминающие пользователям пообедать и лечь спать

Приложение предлагает сделать паузу через определенные интервалы времени

Приложение коротких видео TikTok теперь с помощью роликов предлагает пользователям сделать паузу, чтобы побыть с близкими, поесть и отправиться в постель, сообщает пресс-служба социальной сети. Видео всплывают в ленте рекомендаций через определенные интервалы времени — 80 минут днем и 60 минут ночью.

Платформа привлекла к проекту популярных в России авторов: @vasylya, @theweatherwasawful, @remzyzz, @maxprofood, @thebaksy и @dk.official.one. В серии роликов они предлагают пользователям оценить, сколько времени они уже провели в приложении, и не пора ли им отдохнуть от интернета.

Ролики для контроля времени — это часть серии видео о безопасности в аккаунте «Безопасный TikTok». Эти ролики с участием блогеров платформы призваны напомнить пользователям об основных функциях для обеспечения безопасности в приложении и дать им соответствующие советы. Ознакомиться с другой полезной информацией о безопасности можно в разделе «Центр безопасности».

Надежда Лапина, операционный менеджер TikTok:

Мы хотим, чтобы пользователи получали удовольствие от TikTok, но нам также важно, чтобы они соблюдали здоровый баланс времени, проведенного онлайн и оффлайн. Поэтому мы запустили серию специальных видеороликов, которые будут появляться в ленте и помогать пользователям контролировать время в приложении. Мы будем и дальше прилагать усилия для обеспечения максимального комфорта нашего сообщества, чтобы пользователи продолжали делиться творчеством в дружелюбной и безопасной атмосфере TikTok.

TikTok
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Видео
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.