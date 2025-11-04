TikTok проведет первую американскую премию для авторов контента

TikTok объявил о проведении первой премии для создателей контента в США — TikTok Awards. Церемония состоится 18 декабря в Лос‑Анджелесе в зале Hollywood Palladium и будет доступна для просмотра в приложении TikTok. На следующий день шоу можно будет посмотреть по запросу на платформе Tubi, сообщает TechCrunch.

Пользователи смогут голосовать за своих любимых авторов через специальный портал внутри приложения. Голосование стартует 18 ноября. Основные номинации включают «Автор года», «Видео года», «Прорыв года», «MVP года» и другие.

Хотя это первая американская премия TikTok, в других странах, включая Германию, Мексику и Корею, платформа уже проводила аналогичные шоу. По словам представителей компании, мероприятие позволяет TikTok укрепить бренд и превратить социальную сеть в полноценную развлекательную платформу, где авторы могут стать настоящими звёздами.

Эксперты отмечают, что премия станет инструментом вовлечения аудитории и привлечения брендов: live‑голосование и глобальная трансляция стимулируют активность пользователей и открывают новые возможности для партнёрских интеграций.