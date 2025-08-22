TikTok может сократить сотни рабочих мест в Великобритании после внедрения ИИ-модерации

TikTok может уволить сотни британских модераторов в связи с переходом на искусственный интеллект (ИИ). В Великобритании сейчас работает свыше 2,5 тыс. сотрудников компании. Об этом пишет Independent.

Шаг по сокращению штата в Великобритании является частью глобальных планов TikTok по реструктуризации, которые также затрагивают рабочие места модераторов в Южной и Юго-Восточной Азии, в частности, в Малайзии.

TikTok планирует изменить модерацию контента «с помощью технологических достижений». Модераторам поручено не допускать распространения контента, связанного с разжиганием ненависти, дезинформацией и порнографией, на платформе, которая насчитывает более 1,5 млрд пользователей по всему миру.

Приложение «концентрирует свою деятельность в меньшем количестве локаций по всему миру» и все чаще использует искусственный интеллект для модерации своего контента.

Технологии модерации, включая ИИ, удаляют более 85% контента за нарушение принципов TikTok. Компания также использует искусственный интеллект для уменьшения количества неприятного контента, с которым сталкиваются модераторы.

Работа по модерации в Великобритании будет перераспределена между офисами компании в других государствах Европы и отдана некоторым сторонним поставщикам, при этом некоторые функции и операции по обеспечению доверия и безопасности останутся в стране.

Ранее TikTok усилил родительский контроль, платформа заявила о ряде обновлений.