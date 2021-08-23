Бейонсе и Джей-Зи появились в рекламной кампании Tiffany & Co.

Бейонсе и Джей-Зи приняли участие в рекламной кампании ювелирного бренда Tiffany & Co. «О любви», следует из пресс-релиза компании. На первом промо-снимке пара появилась на фоне картины Жан-Мишеля Баскиа «Equals Pi» (1982) в фирменном цвете бренда. Полотно впервые представлено публике, ранее оно хранилось в частной коллекции и было приобретено Tiffany & Co.

Бейонсе появилась в колье Tiffany с бриллиантом весом 128,54 карата, который впервые использован в рекламной кампании бренда. Камень был найден в Южной Африке в 1877 году, а в 1878 году его приобрел основатель Tiffany & Co. Чарльз Льюис Тиффани. До певицы его надевали трое: Мэри Уайтхаус, Одри Хепберн и Леди Гага на премию «Оскар».

Александр Арно, исполнительный вице-президент по продуктам и коммуникациям Tiffany & Co.: Бейонсе и Джей-Зи — воплощение современной истории любви. Как бренд, который всегда выступал за любовь, силу и самовыражение, мы не могли придумать более знаковой пары, которая лучше представляла бы ценности Tiffany.

Кампания стартует в медиа 2 сентября 2021 года. 15 сентября выйдет фильм «О любви», снятый Джей-Зи на пленочную камеру Super 8. В нем Бейонсе исполнит песню «Moon River» («Лунная река»), которая стала известной благодаря фильму «Завтрак у Тиффани» с Одри Хепберн.

Также в рамках партнерства Бейонсе и Джей-Зи пожертвуют $2 млн на программы стипендий и стажировок для «исторических черных» вузов.

В январе 2021 года компания LVMH, которой принадлежат люксовые торговые марки Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain и многие другие, завершила сделку по приобретению Tiffany & Co.