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29.05.2019 в 11:30

Тест-драйв и ключи — только в июне!

Медиахолдинг MAER GROUP объявил об уникальной возможности пройти тест-драйв и оценить преимущество цифровой технологии offline-to-online в рекламе

Оператор DOOH-рекламы MAER GROUP одним из первых разработал и запустил на рынке технологию О2О, сочетающую в себе эффект двойного воздействия на аудиторию. Компания на практике подтвердила, что наружная реклама может значительно усилить свою эффективность через демонстрацию контента в интернете. А теперь, похоже, готова поставить дело на поток: в июне 2019 года новым и старым клиентам компании будут предложены уникальные тест-драйвы О2О с выдачей ключей.

Руководитель отдела продаж MAER GROUP по работе с прямыми клиентами Виктория Баркова объяснила, с какой целью компания проводит «пробные заезды».

Виктория Баркова, руководитель отдела продаж MAER GROUP по работе с прямыми клиентами:

Технология О2О — новая для рынка, многие клиенты интересуются подробностями, и мы решили, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому июнь у нас станет уникальным месяцем, в котором наши клиенты сами прочувствуют преимущества новой технологии.

Алексей Суховилин, руководитель отдела по работе с рекламными агентствами:

Июньский тест-драйв технологии О2О предполагает передачу всем участникам июньской программы ключей от сформированного в Yandex и Mail сегмента аудитории. Это необходимо, чтобы клиенты имели возможность в дальнейшем самостоятельно проводить рекламные кампании в интернете для повторного показа своих видеороликов.

Апробируя технологию О2О, специалисты медиахолдинга MAER GROUP на практике подтвердили выводы крупнейшей исследовательской компаний Nielsen о том, что потребители в два раза чаще кликают на рекламу в интернете, если до этого увидят ее в наружке. Специалисты медиахолдинга добавляют, что рост конверсии при этом увеличивается в 1,5−2 раза, а рост показателя CTR после ретаргетинга достигает 1,5−2,5 раз по сравнению с обычной диджитал-кампанией.

Виктория Баркова отмечает, что не вся реклама, размещенная в наружке, может сразу «зацепить» свою аудиторию. «Догнать» потребителя и привести его к целевому действию помогает технология О2О.

Виктория Баркова, руководитель отдела продаж MAER GROUP по работе с прямыми клиентами:

Реклама из «наружки» однозначно откладывается где-то в памяти. И когда в тот же день она появляется у нас в смартфоне/ноутбуке, возникнет эффект дежавю: «Где же я это видел?». Вот здесь и возникает синергия от разных носителей рекламы.

Медиахолдинг MAER GROUP является уникальным оператором наружной рекламы. Он специализируется на продвижении на российском рынке брендов через собственную сеть цифровых носителей премиум- и среднего сегмента. Все рекламные конструкции компании оборудованы технологией О2О, позволяющей увеличить эффективность рекламной кампании и сократить расходы на привлечение аудитории в интернете.

На правах рекламы
Maer Group
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