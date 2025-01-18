«Теремок» выпустил блин с начинкой из дубайского шоколада

«Теремок» поддержал тренд на дубайский шоколад и выпустил блин с начинкой, которая повторяет состав завирусившейся сладости, сообщается на сайте сети ресторанов.

Попробовать блин «Дубайский шоколад», созданный по мотивам культового десерта из Объединенных Арабских Эмиратов, пока можно только в четырех ресторанах Москвы: на Новом Арбате и в торговых центрах «Океания», «Калужский» и «Мегаполис», но уже в середине февраля десерт появится во всех заведениях сети.

Начинка новинки состоит из топленого шоколада, фисташковой и кунжутной пасты, а также волокон восточного теста катаифи.

Дубайский шоколад стал одним из сладких трендов прошлого года. Еще в начале 2024-го шоколад с фисташковой пастой можно было заказать только из Дубая через международный сервис доставки, но в конце года благодаря соцсетям о нем узнали во всем мире.

Россине начали активно заказывать шоколад через маркетплейсы, российские торговые сети добавили его в свой ассортимент, а десерты со сладостью из ОАЭ появились в отечественных ресторанах.