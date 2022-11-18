TenChat добавил в веб-версию алгоритм оценки UGC

Деловая соцсеть TenChat запустила веб-версию с авторизацией и возможностью публиковать записи, а также добавила в неё алгоритм оценки UGC (User-generated content, пользовательский контент), который основан на принципах работы поисковых систем. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе соцсети.

В TenChat пояснили, что на основе собранной информации алгоритм определяет качество публикаций с целью увеличения SEO-трафика. Среди критериев, которые оцениваются, — экспертность, авторитетность и достоверность материалов. Также проверяется соответствие должности автора и рода деятельности компании,

в которой он работает, с темой публикации.

В обновлённой веб-версии пользователи могут публиковать контент, просматривать и настраивать персональную ленту, просматривать публикации в формате бесконечной ленты новостей. Также им доступен поиск с сохранением истории запросов.

«Веб-версия социальной сети будет активно развиваться. Запланирован запуск листингов должностей с рейтинговой системой — подборок профилей специалистов, проверенных алгоритмом, которые также будут ранжироваться в поисковых системах. В 2023 году в веб-версии также будет добавлен мессенджер», — заверили в компании.

Олег Ратунин, генеральный директор TenChat: Нам пришлось решить непростые технические задачи для оперативного появления новых публикаций в TenChat в поисковых системах. Разработанный алгоритм оценки UGC не имеет аналогов — в отличие от других социальных сетей и контентных платформ, мы анализируем миллионы страниц ежедневно, чтобы проиндексировать наиболее качественный и уникальный контент.

В июне TenChat запустил публичную веб-версию — без авторизации. Отмечалось, что её ключевая функция — бесплатное продвижение публикаций и профилей пользователей в поисковых системах.