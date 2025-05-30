Темпы роста рынка электронных книг замедлились. Так, в первом квартале рост составил 24% против 32% годом ранее. Основными драйверами остаются подписная модель (рост на 56%), развитие самиздата и аудиокниг, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные ГК «Литрес».

Емкость российского рынка цифровых книг достигла 5,3 млрд руб. Рост к предыдущему кварталу составил всего 2%.

Доля модели составила 46% в общем объеме рынка. Доля самиздата на рынке цифровых книг составила 38%. Сегмент аудиокниг за период увеличился на 36% и составил 1,9 млрд руб., его доля в объеме рынка сохранилась на уровне прошлого квартала — 36%.

Эксперты связывают замедление динамики роста рынка цифровых книг с ростом базы прошлого года. Рынок «вернулся к прежним темпам роста» — в 2022 году сегмент впервые не показал роста, а объем продаж остался прежним.

Ранее сообщалось, что количество новых книг самиздата в первом квартале 2025 года увеличилось почти на 70%. Лидируют в сегменте платформы «Литрес», «Литнет» и Author.