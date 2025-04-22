Число произведений самиздата выросло на 70% за первый квартал

Количество новых книг самиздата в первом квартале 2025 года увеличилось почти на 70%. Лидируют в сегменте платформы «Литрес», «Литнет» и Author, сообщает «Коммерсант».

Так, авторы «Литреса» в пером квартале выпустили 21 тыс. электронных и 11 тыс. аудиокниг. Это больше на 69%, чем за аналогичный период прошлого года. «Литнет» отмечает рост контента на 60%, а Ridero — на 33,2%. Авторы «Литмаркета» ежедневно добавляют 100−120 новых произведений.

Чаще всего авторы публикуют книги по психологии, самосовершенствованию и эзотерике, а также современную прозу. Среди трендов —детективы и книги о взрослении. В Ridero добавляют, что эзотерика теряет популярность, а спрос на обучающую литературу растет. В Today — фиксируют рост числа публикаций и популярность жанров вроде любовных романов и фэнтези.

По итогам прошлого года рынок самиздата достиг 7,2 млрд руб. (+36%), а к концу 2025-го объем аудиокниг может составить 8 млрд руб., половину из которых займет самиздат. В целом современный цифровой самиздат развивается за счет аудиокниг. Росту способствуют нейросети, удешевляющие озвучку, и сокращение объема книг.

Ранее сообщалось, что в России на протяжении последних лет растет интерес аудитории к книгам диджитал-писателей. Интернет-площадки для авторов самиздата — это простой и быстрый способ выйти на охватную аудиторию цифровых книг.