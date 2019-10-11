Темнокожая бабушка-рэпер снялась в рекламе нижнего белья к юбилею бренда

Немецкий бренд нижнего белья Sloggi считается одним из самых продаваемых в Европе. В этом году компания отмечает 40 лет с момента запуска. Отметить такую дату было решено юбилейной коллекцией и ярким рекламным роликом.

Инновационный бренд выпустил специальную коллекцию «The 79», созданную на основе легендарной линейки «Basic +» и состоящую из двух моделей культовых трусов-макси. Изменениям подвергся дизайн (незначительно) и состав. Представить новинку помогла бабушка-рэпер L.O.G.

Темнокожая бабуля примерила новые модели трусов и продемонстрировала их в забавном SWAG-видео «Granny's Got Pants!».