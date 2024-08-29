Перезапуск «Молодежки», сестры-маги и возвращение Нагиева: СТС представил новый сезон

29 июля прошла презентация нового сезона СТС, которую открыл генеральный директор канала Александр Акопов. Про осенние премьеры, а также новый сериальный слот «20:00», в котором будут выходить часовые сериалы разных жанров, рассказал Антон Федотов, главный режиссер СТС.

Часовые сериалы

Откроет линейку оригинальных сериалов канала городское фэнтези «Наследники. Дар крови» с Оксаной Акиньшиной и Екатериной Вилковой, которые сыграли сестер-магов. Показали одну из сцен, где героини дерутся друг с другом на крыше, кидаясь фаерболами и выставляя энергетические щиты. Зрители в зале оценили масштабы спецэффектов.

Герои со сверхспособностями появятся и в фантастической комедии «Граница миров» — про секретную организацию, которая контролирует портал между миром людей и нечисти. Два брата случайно сталкиваются с вампиром, после чего оказываются втянуты в разборки «вселенских масштабов». Наличие суперсилы у одного из них побуждает присоединиться к организации, исполняющей функции «Ночного дозора».

Среди премьер канала — новые сезоны комедийных хитов «Ивановы-Ивановы» и «Папины дочки», а также музыкальная драма Сергея Жукова «Плакса», сопродюсером которой выступил Wink. В эфире СТС появятся и другие совместные проекты с онлайн-кинотеатром: «Челюскин. Первые», «Между нами химия» и «Ландыши».

Линейка перезапусков

На экраны вернется спортивная драма «Молодежка». В перезапуске сериала появятся повзрослевшие персонажи, а главным героем станет экс-хоккеист Андрей Кисляк (Влад Канопка). Его жизнь пошла по драматичному сценарию, и на фоне успешных экс-сокомандников он выглядит неудачником: работает таксистом, ничем не интересуется, выживает на последние гроши. Однажды пассажиром его такси становится бывший тренер, который помогает герою реабилитироваться — зовет работать с подрастающими хоккеистами студенческой команды «Акулы Политеха».

Также в ряду перезапусков оказались «Воронины»: в спин-оффе «Костя — Вера» центральное место сюжета займет среднее поколение семьи в исполнении Екатерины Волковой и Георгия Дронова. Они переезжают с детьми в новую квартиру, а Галина Ивановна (Анна Фроловцева) — на дачу. Тем временем поиск себя вынуждает Лёню (Станислав Дужников) периодически оставаться у младшего брата. Жилплощадь с Ворониными разделит и жених Маши Сергей.

Хиткомы

Поклонников комедийных сериалов ждёт продолжение прошлогоднего хита «Мама будет против» с актёрами «Уральских пельменей» и Эвелиной Бледанс в главных ролях. По сюжету Николай Батонов (Роман Постовалов) поселился у Натальи (Ксения Корнева), что раздражает её маму Тамару Игоревну (Дмитрий Брекоткин). Безработный парень хочет задобрить пенсионерку и доказать, что способен на многое, поэтому открывает пирожковую. Проблем добавляет приезд его мамы Марины (Эвелина Блёданс), мечтающей помириться с сыном.

За приключения в новом сезоне отвечает Дмитрий Нагиев, который вернется на телеэкраны с экшен-комедией «Кто быстрее?»: шоумен отправится в Геленджик за бриллиантами на один миллиард рублей. Южного колорита добавит и комедия «Солнце, море, два ствола» с Романом Постоваловым и Кириллом Зайцевым, которые сыграют полицейских на курорте.

Большие шоу

С новым сезоном на СТС вернётся спортивный хит «Суперниндзя». Линейку больших шоу пополнит экстремальное реалити «В темноте» с ведущим Сергеем Буруновым: участники проекта на двое суток окажутся без света и в полной изоляции. Пока одни звёзды будут пробираться на ощупь, другим предстоит найти «подставного» в телеигре «Кто тут жулик?» с Антоном Шастуном. В ещё одном проекте — «Шоу из шоу» — компанию Антону составит коллега-импровизатор Арсений Попов: вместе они покажут пародии на десятки популярных программ.

В блоке дневных шоу СТС будут выходить проекты «ПроСТО кухня» и «100 мест, где поесть» с Александром Бельковичем и «Кто круче всех?» с Александром Роговым.