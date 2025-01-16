«Истории, которые вдохновляют»: телеканал «ТВ-3» сменил слоган

Новый год телеканал «ТВ-3» начал с обновлений, главным из которых стал новый слоган «Истории, которые вдохновляют».

В центре вселенной канала — герой, который старается сделать этот мир лучше вне зависимости от того, есть у него необычные способности или нет. Новый слоган отражает эту концепцию: рассказывать и показывать в эфире истории самых разных людей. В поддержку нового слогана в эфире «ТВ-3» были выпущены айди со звездами телеканала. В роликах снялись Анфиса Чехова, Иван Пышненко, Петр Рыков, Олеся Фаттахова, Анна Богомолова, и другие.