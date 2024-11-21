Телеканал «Пятница!» выпустил анимационный фильм с цифровым инфлюенсером — пандой Фрайди

По сюжету панда Фрайди находит древний рецепт пиццы Леонардо да Винчи и готовит его. Поющие дрожжи, танцующее тесто, опасная переправа над жаркой плитой — все это она встретит в своем кулинарном путешествии. В мультфильме, который можно посмотреть на Premier, использован оригинальный рецепт пиццы, и зрители, следуя ему, смогут приготовить пиццу Леонардо да Винчи дома. Команда «Пятницы!» поделилась с Sostav историей создания мультфильма.

Над анимационным фильмом работала команда «Пятницы!» совместно со студией Unit5 (среди работ студии — «Последний богатырь», «Последний Богатырь. Посланник тьмы», «Последний богатырь. Корень зла» и «Чебурашка»). Для него было создано больше 6 тыс. кадров персонажной анимации. Производство заняло 7 месяцев: от эскизов и сценария до финального монтажа. А саундтрек для мультфильма был написан на основе оригинальных звуков кухни.

Яков Александров, композитор основной темы «Танго»: Я был приглашен на проект с заданием написать танго с использованием кухонной утвари. Я собрал на кухне всё, что может звучать, и принялся записывать. После череды экспериментов получился ряд интересных перкуссионных ритмов, которые, надеюсь, хорошо вписались в антураж и добавили комичности. Как основной мелодический инструмент использована мелодика — она напоминает по звучанию бандеон, на котором традиционно исполняют танго.

Катя Кудоярова, режиссер и автор сценария: Перед нами стояла смелая задача — создать динамичный сюжет на стыке жанров, в котором раскроется любопытный и неутомимый характер панды Фрайди, ее мультигеничность и пластика. Таким образом, мы решили развивать идею «кукинг мюзикла». Сюжет вдохновлен любовью к кулинарной импровизации, «Танцующими под дождем» и джазом, а антропоморфные персонажи «дрожжи» и «тесто» — почти герои из вселенной Миядзаки.

2D-художником, создавшим персонажа Леонардо да Винчи, выступил Святослав Ушаков — ветеран российской анимации, член союза кинематографистов, режиссер мультфильма «Белка и Стрелка», призер многочисленных всероссийских и международных кинофестивалей мультипликационных фильмов.

Святослав Ушаков, 2D-художник: Леонардо не только великий художник и прекрасный архитектор, но и, как мы знаем из истории, неповторимый пиццайоло. Витрувианская пицца — это вершина кулинарного творчества истальянского ученого. Работая над персонажем я, конечно же, хотел сделать его похожим на портреты Леонардо, но это не должен был быть шарж. Скорее этот персонаж — собирательный образ итальянских пиццайоло и общепринятого представления о Леонардо.

Команда проекта

Телеканал «Пятница!» (телеканал)

Креативный продюсер: Артемий Гладченко

Арт-директор: Лера Шимчук

Исполнительный продюсер: Марина Гурченко



Композиторы: Андрей Коровин-Астров, Яков Александров

Звукорежиссер: Дмитрий Маркин

Режиссер, сценарист: Катя Кудоярова-Горностаева

2d-анимация: Святослав Ушаков

Производство 3D-анимации: «Студия Unit 5»