Telegram стал самой популярной соцсетью у российских школьников

Telegram — самая популярная социальная сеть у российских школьников. В среднем им пользуются 97% девочек и 95% мальчиков. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Института воспитания.

В пятом классе Telegram пользуются 86% учеников. К старшим классам показатель вырастает: среди учащихся 10−11 классов и студентов, получающих среднее профессиональное образование (СПО), мессенджером пользуются 93−95% девочек и 89−90% мальчиков.

На втором месте по популярности у мальчиков YouTube (в среднем им пользуются 84%), на третьем — «ВКонтакте» (81%). В топе у девочек «ВКонтакте» (89%), Pinterest и TikTok (по 85%).

Так, TikTok в 8−9 классе пользуются 91% девочек и 78−83% мальчиков, к 11 классу показатели снижаются до 81 и 60% соответственно. Среди студентов первого курса СПО TikTok пользуются 92% девочек и 79% мальчиков, к четвертому курсу показатели составляют 76 и 67% соответственно.

Ученицы старших классов предпочитают Pinterest (в 10 классе фотохостингом пользуются 91% девочек и 44% мальчиков), а ученики — Twitch (в девятом классе число пользователей видеостриминга составляет 52% среди мальчиков и 29% среди девочек) и Discord (девятый класс, 57% мальчиков и 20% девочек).

Предпочтительная форма потребления контента в соцсетях у школьников — короткие видео. Учениц старших классов интересуют бьюти-блоги и каналы, посвященные моде и стилю, ментальному здоровью.

С возрастом растет интерес школьников к новостям и новостным обзорам и падает — к распаковкам и челленджам.

Ранее сообщалось, что большинство школьников смотрят контент преподавателей-блогеров. В числе любимых форматов — видеоуроки, вебинары и интерактивные игры.