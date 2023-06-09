Telegram-каналы для продвижения стали использовать вдвое больше IT-компаний

84% крупнейших российских IT-компаний из рейтинга Cnews используют Telegram-каналы для продвижения своего бренда. При этом актуальность этого канала коммуникации выросла в два раза по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводят аналитики агентства Win2Win Communications (результаты исследования есть в распоряжении Sostav).

По данным агентства на конец мая 2023 года, 42 из 50 крупнейших отечественных IT-компаний ведут Telegram-каналы. Годом ранее этим инструментом располагали только 22 компании из того же списка.

По числу подписчиков в пабликах лидируют «Мегафон» с 22,8 тыс., Softline (11,2 тыс.) и «СКБ Контур» (8,2 тыс.). В прошлом году эти компании продемонстрировали заметный рост — например, у «Мегафона» в апреле 2022 года насчитывалось 4,6 тыс. подписчиков — в пять раз меньше нынешних показателей. Число подписчиков Softline и «СКБ Контур» увеличилось на 20% и 46% соответственно.

По общему охвату на протяжении года первое место также занимает «Мегафон» с показателем 8,4 млн. На второй строчке рейтинга Win2Win Communications — «Лаборатория Касперского» (1,1 млн), замыкает тройку лидеров Positive Technologies (873 тыс.), говорится в исследовании.

По среднемесячному охвату лидирует также «Мегафон» (15 тыс.), причём этот показатель у оператора остался на уровне прошлого года. Второе место по этому параметру занимает «Ростелеком» со скачкообразным ростом по отношению к прошлому году — 4,1 тыс. против 1,4 тыс. Замыкает тройку компания BLZone — у неё также наблюдается заметный рост: 3,7 тыс. против 2 тыс.

«Примечательно, что ни у одного из игроков, чьи каналы существуют менее года, число подписчиков не превышает 1 тыс. человек. Это показывает, что продвижение канала в Telegram требует усилий, времени и инвестиций», — отмечают в Win2Win Communications.

По мнению аналитиков агентства, об объёмах можно судить по затратам компаний. Максимальные затраты на продвижение, по данным из открытых источников, в месяц составили от 2,5 до 3 млн руб., а медиана находится на уровне 65 тыс. руб. По подсчётам агентства Win2Win Communications, больше других потратил «Мегафон», что в том числе позволило ему остаться лидером и увеличить охват: с 4 604 подписчика в июне 2022 года до 23 621 в июне 2023 года при затратах от 75 тыс. до 2,5−3 млн руб. в месяц, или 5−7 млн руб. в год.

На втором месте по затратам на продвижение — SberCloud. Расходы на развитие канала составили от 25 тыс. до 200 тыс. руб. в месяц. За год Telegram канал сервиса увеличил число подписчиков почти в четыре раза: до примерно 3,7 тыс. аккаунтов против 1 тыс. годом ранее.

«Любопытно, что каналы, которые давали рекламу для своего продвижения на протяжении минимум шести месяцев, суммарно привлекли на 20 035 подписчиков больше, чем те, кто не давал рекламу или делал это менее шести месяцев (39 441 против 19 406)», — говорят в Win2Win Communications.

Екатерина Пикерсгиль, генеральный директор Win2Win Communications: Telegram постепенно превращается из факультативного в один из главных каналов продвижения. Это обусловлено как общими изменениями в диджитал-среде, так и ростом популярности Telegram в России. За последние два года он вырос вдвое, и сейчас этим медиа, по данным Tgstat.ru, пользуются 75 млн россиян. В то же время «айтишники» лидируют в рейтинге сфер деятельности пользователей Telegram, составляя 20,6% аудитории. Поэтому всё больше ИТ-компаний делают акцент на развитии этого канала коммуникации.

Методология За основу для исследования был взят рейтинг крупнейший ИТ-компаний Cnews, также для анализа использовались данные TGstat и Livedune.

Ранее Win2Win Communications проводило исследование, в ходе которого выяснилось, что популярность Telegram у рекламодателей выросла более чем в два раза по сравнению с 2021 годом, а средняя стоимость одной рекламной интеграции увеличилась в среднем на 30%.