Доходы от рекламы топ-10 экономических Telegram-каналов за год оценили в 315 млн рублей

Топ-10 экономических Telegram-каналов, аудитория которых суммарно составляет чуть более 1,5 млн подписчиков, имеют оценочный доход 315 млн руб. в год. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные совместного исследования Ассоциации блогеров и агентств (АБА), исследовательского центра FeedBack и инфлюенс-агентства «Почва». Специалисты компаний сравнивали рекламные доходы за август-сентябрь 2023-го с аналогичным периодом прошлого года.

Самым доходным Telegram-каналом за август-октябрь в сравнении с аналогичным периодом 2022 года стал «Банкста» — агрегатор новостей из сферы бизнеса, банкинга и финансов. Ключевые рекламодатели канала — «Сбер», «Альфа-банк», «Промсвязьбанк». Число рекламных публикаций варьируется от 80 до 130 в месяц. Доход канала за этот период вырос на 4% — до 39,2 млн руб.

«Тем не менее канал демонстрирует общий для сегмента тренд — снижение среднего охвата при росте доходов», — указали в АБА.

Как отмечают авторы исследования, экономические каналы — одни из наиболее доходных на площадке, так как имеют «наиболее состоятельных рекламодателей». В АБА подчеркнули, что в исследовании учитывались публикации с «ярко выраженным» рекламным характером, данные о доходах основаны на «известных рыночных ценах за размещение».

Самый большой рост доходов с августа по октябрь 2023-го показал Telegram-канал «Банки, деньги, два офшора», как и «Банкста», он является агрегатором новостей. Доходы канала выросли на 45% год к году, сумма по итогам октября — 18,3 млн руб.

«Любопытно, что доходы канала выросли без существенного роста аудитории», — приводит издание пояснение АБА.

Наименьшая доходность зафиксирована у канала Spydell_Frilance. Его ведёт финансист Павел Рябов, канал посвящён интерпретациям и аналитике различных экономических явлений и показателей. Канал заработал в августе-октябре текущего года меньше на 7% год к году — 1,2 млн руб. Наибольшее падение рекламных доходов аналитики отмечают у «Кролика с Неглинной» (агрегатор новостей экономики, бизнеса и финансов). Заработок от рекламы канала за исследуемый период упал на 40%, до 2 млн руб.

В экономическом сегменте Telegram общая вовлечённость каналов сократилась в среднем на 22% за год, при этом доходы выросли на 11%,указывают в АБА.

«Всё большее количество рекламодателей приходят в Telegram (в силу общего развития площадки) и готовы платить за размещение», — резюмируют авторы исследования.