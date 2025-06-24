Telega.in запустила Telega AI — интеллектуальную систему для персонализированного подбора Telegram-каналов и генерации рекламных постов. В его основе — нейросеть, обученная на десятках миллионов публикаций, включая более 2 миллионов размещений, проведенных через платформу. Представители Telega.in рассказали Sostav, что Telega AI анализирует стиль, тематику, реакцию аудитории и эффективность прошлых нативных рекламных кампаний в разрезе каждого канала и использует эти знания для персонального подбора каналов для размещения рекламы.

В 2024−2025 годах ИИ стал ключевым фактором трансформации рекламной индустрии. В прошлом году Telega.in начала обучать нейросеть эффективному подбору Telegram-каналов. Летом 2025 года на фоне роста значимости Telegram как одной из ведущих площадок для инфлюенс-маркетинга и рекламы в России, Telega.in запустила собственную нейросетевую систему, которая способна взять на себя подготовку и запуск рекламных кампаний в десятках и сотнях каналов.

В основе Telega AI лежит массивная база многомерных данных, накопленных платформой с 2017 года. Каждый опубликованный в Telegram-каналах пост — это не просто текст, а вектор из тысяч смысловых измерений. Рекламодатель вводит в систему описание продукта, который нужно прорекламировать или черновик текста поста. Telega AI разбивает рекламный материал на множество смысловых признаков: определяет тему, стиль, формат подачи, географию, тональность и призыв к действию.

Далее система сопоставляет эти данные с базой из проверенных каналов, в каждом из которых проанализированы в среднем 1 500 постов. При этом подбор каналов основывается не только на тематическом соответствии, но и на данных о более чем 2 млн ранее реализованных через платформу размещений. Нейросеть выделяет те из них, что показали наилучшие результаты, и использует их как ориентир для новых рекомендаций. На выходе — список каналов, отсортированный по степени тематического и стилистического совпадения.