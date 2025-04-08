Telega.in и Anketolog.ru изучили предпочтения аудитории Telegram в городах-миллионниках

Методология исследования Опрос проведен с помощью онлайн-панели Anketolog.ru в феврале 2025 года. Участие приняли 2077 активных пользователей Telegram старше 18 лет, проживающих в городах-миллионниках России. Более 68% опрошенных активной аудитории Telegram-каналов в городах-миллионниках России имеют высшее образование, порядка 18% — среднеспециальное. Почти 80% респондентов — работающее население. Большая часть опрошенных относятся к возрастной группе 25−44 года, сегменты до 34 лет и 35+ распределились поровну. 21,7% респондентов указали свой возраст в диапазоне 45−54. Порядка 14% старше 55 лет, но моложе 65.

Использование Telegram

По данным исследования Telega.in и Anketolog.ru, 94% аудитории Telegram-каналов в городах-миллионниках России заходят в мессенджер каждый день. Лишь 5% делают это несколько раз в неделю.

Почти половина опрошенных жителей мегаполисов (48%) регулярно читают 10 и более каналов. 52% на постоянной основе успевают знакомиться с контентом в 5−9 Telegram-каналах.

39% россиян считают, что проводят за чтением Telegram-каналов не более двух часов в неделю. 34% еженедельно отводят на изучение контента 3−5 часов. 14% опрошенных тратят на это 6−9 часов. 13% признаются, что чтение Telegram-каналов занимает более 10 часов в неделю.

Для чего жители мегаполисов читают Telegram-каналы

82% опрошенных жителей мегаполисов называют «быть в курсе новостей» главной мотивацией активного чтения каналов. На втором месте — изучение контента для саморазвития (60%), на третьем — развлекательные цели (55%). При этом среди наиболее популярных причин для регулярного чтения Telegram-каналов фигурирует получение полезной информации для работы или бизнеса (38%).

Чаще всего жители городов-миллионников читают локальные новостные каналы (64%). На втором месте — каналы федеральных СМИ (58%). Личные блоги замыкают тройку наиболее часто читаемых типов каналов (48%). В топ-5 самых востребованных тематик входят развлекательные (42%) и каналы о здоровом образе жизни (39%).



В топ-10 наиболее востребованных среди жителей мегаполисов тематик каналов входят:

полезные образовательные (37%);

промокоды, скидки и акции (34%);

каналы экспертов по разным темам (33%);

кино и сериалы (28%);

каналы о моде и красоте (26%).

Подписка Premium

Подписка Premium есть лишь у 15% активных пользователей Telegram, проживающих в городах-миллионниках России. Большинство опрошенных не использует данную функцию.

Реклама в Telegram глазами жителей мегаполисов

Большинство жителей городов-миллионников замечают рекламу в Telegram. Из них треть постоянно обращают внимание, почти половина — иногда видят рекламу. Редко встречается реклама лишь 14% опрошенных.

При этом более половины респондентов так или иначе взаимодействует с рекламой на платформе. 22% жителей мегаполисов чаще изучают содержание нативной рекламы (интеграции в посты). 19% ответили, что не отдают предпочтение какому-либо формату, взаимодействуют как с посевами, так и с TgAds. Пролистывают рекламу вне зависимости от ее формата 39% активных пользователей.

В 2024 году россияне заметили рост количества рекламы в Telegram. Половина опрошенных в ходе исследования говорят об увеличении объемов нативных интеграций (посевов) по сравнению с прошлым годом. 45% отметили увеличение объемов TgAds.

При этом 44% респондентов положительно относятся к рекламе в постах от авторов каналов, которые они читают регулярно. Почти 14% поддерживают нативную рекламу как инструмент монетизации канала, так как она помогает автору создавать качественный контент. 30% активных пользователей Telegram отметили формат рекомендаций от авторов каналов как наименее раздражающий тип рекламы.

Отношение к маркировке рекламы

Россияне привыкли к маркированной рекламе. 44% жителей мегаполисов поддерживают маркировку рекламы в Telegram, предпочитая знать, что конкретный пост является рекламным. 27% респондентов относятся равнодушно, 20% вообще не обращают внимание на Erid. 8% опрошенных отметили, что рекламный пост без маркировки снижает доверие к каналу.

Количество подписчиков канала больше не важно?

Только 30% активной аудитории Telegram-каналов обращают внимание на количество подписчиков при выборе канала. 21% участников опроса не считают это важным критерием. Около половины респондентов (48%) лишь изредка смотрят на количество подписчиков.

Telegram Mini Apps

20% опрошенных пользуются Telegram Mini Apps (TMA) — мини-приложениями внутри мессенджера, которые работают прямо в чате без необходимости установки. При этом более 34% жителей мегаполисов считают, что со временем TMA обгонят по популярности традиционные мобильные приложения. Однако почти половина респондентов уверены, что мини-аппы станут лишь дополнительным инструментом. Более скептически настроены 12% респондентов: по их мнению, развитие TMA ограничится узкими нишами.

При этом 76% жителей городов-миллионников слышали о популярной TMA-игре Hamster Combat, а 32% «тапали хомяка».

Звезды и виртуальные подарки в Telegram

Летом 2024 года Telegram запустил «звезды» (Telegram Stars) — новый способ оплаты цифровых товаров и услуг на площадке. В том числе ими можно оплатить виртуальные подарки, поддержать авторов контента, отправить платное сообщение или комментарий.

Более половины жителей городов-миллионников никогда не слышали об этой функции. Лишь 14% пользователей когда-либо покупали «звезды» в Telegram. Но 36% регулярно читающих телеграм-каналы россиян хотели бы попробовать «купить звезду».