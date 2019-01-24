Tele2 предложил абонентам пользоваться Wi-Fi в метро без рекламы

Tele2 запустил новый тарифный план «Везде онлайн» специально для московских клиентов. Помимо оптимального пакетного наполнения, абоненты получат возможность пользоваться Wi-Fi в метро без рекламы до конца 2019 года.

Новый тарифный план ориентирован на тех абонентов, которые потребляют большой объем дата-трафика и активно пользуются голосовой связью. За 500 рублей в месяц московские абоненты получают 40 Гб интернет-трафика, 500 минут и 50 SMS. Клиентам также доступны безлимитные звонки на номера Tele2 России и домашнего региона, которые не расходуют основной пакет минут. Абоненты, которые подключатся или перейдут на тариф «Везде онлайн» с 23 января по 27 февраля 2019 года, получат промокод для доступа к Wi-Fi в метро без рекламы.

Игорь Жижикин, директор макрорегиона «Москва» Tele2 Ежедневно жители столицы сталкиваются с сотнями рекламных сообщений, и их избыточность вызывает у людей осторожное отношение к рекламе. Те же чувства испытывают и пассажиры метро, которым для доступа к Wi-Fi надо просмотреть несколько роликов. Жители мегаполиса ценят каждую минуту, и многим пассажирам интернет в метро нужен не только для развлечений, но и для решения повседневных задач. Пользователи нового тарифа могут выйти в интернет в метро мгновенно и бесплатно, без покупки абонементов. На наших клиентов приходится значительная доля от тех 9 млн пассажиров, которые каждый день заходят в столичное метро. Учитывая этот фактор, мы прогнозируем, что тариф будет популярен среди наших клиентов.

Анастасия Самойлова, руководитель направления внешних коммуникаций «МаксимаТелеком» "МаксимаТелеком" и Tele2 активно сотрудничают в рамках продвижения мобильного оператора на московском рынке. Это касается как классических медийных кампаний в сети публичного Wi-Fi на транспорте, так и специальных проектов. В рамках текущего сотрудничества «МаксимаТелеком» и Tele2 впервые реализовали конвергентный тарифный план, в рамках которого абоненты Теле2 получили выгодные условия на мобильную связь и бесшовный доступ к сети Wi-Fi в Московском метрополитене, без рекламы и авторизации. Такая дополнительная услуга, как стабильная и бесплатная связь в метро, является мощным конкурентным преимуществом на московском рынке и помогает привлечь новых абонентов. Это подтверждается итогами аналогичной акции Tele2 весной 2018 года, в рамках которой опцию бесшовного доступа к Wi-Fi в метро сроком на два месяца подключили десятки тысяч новых абонентов.

В поддержку тарифа «Везде онлайн» Tele2 запустил новую рекламную кампанию. Видеоролик показывает жителя мегаполиса, которого всюду окружает реклама, в том числе в столичной подземке: стоит ему зайти в вагон метро и подключиться к Wi-Fi, как на экране тут же появляется реклама. Команда Tele2 обещает: «Мы поможем на деле, а не просто словами». Навязчивая реклама в образе блондинки прощается с пассажиром и покидает его смартфон.

Состав творческой группы:

Директор по маркетингу — Инна Походня

Руководитель департамента по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям — Ирина Ключерева

Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций — Жанна Шакирова

Специалист по маркетинговым коммуникациям — Данила Хлебников

Креативное агентство — McCANN Moscow

Креатив — Дмитрий Втулкин, Сергей Мариничев, Ярослав Зеленский, Мария Куприянова

Отдел ТВ-производства — Леонид Жестков, Максим Копышев

Отдел по работе с клиентами — Ирина Трофименко, Анна Епишенкова

Стратегический отдел — Алена Голубева, Антон Платов

Продакшн — «Фильмсервис»

Продюсер — Екатерина Гетта

Режиссер — Сергей ПротасовицкийОператор — Дмитрий Милашин

Художник по костюмам — Юлия Субботина