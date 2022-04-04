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04.04.2022 в 17:00

Владелец бренда Tele2 отказался продлить соглашение на его использование в России

Срок действия ли­цен­зион­но­го до­гово­ра с российской «Т2 Мо­байл» истекает через год — шведская компания намерена расторгнуть его дос­рочно

Швед­ская ком­па­ния Tele2 AB объ­яви­ла, что не будет продлять ли­цен­зион­ный до­гово­р на ис­поль­зо­вание брен­да с рос­сий­ским ООО «Т2 Мо­байл» («Те­ле2 Рос­сия»), срок которого ис­те­кает в мар­те 2023 года. Кроме того, компания изучает воз­можнос­ти и пос­ледс­твия дос­рочно­го прек­ра­щения контракта. Об этом сообщает ComNews со ссылкой на заявление исполнительного вице-президента Tele2 AB Виктора Вальстрема.

В «Т2 Мо­байл» (подконтрольный «Ростелекому») изданию ответили, что компания использует бренд Tele2 «в рамках действующего договора, и основания для его расторжения или изменения отсутствуют». Каких-либо коммуникаций со шведской Tele2 AB на эту тему у российского юрлица не было, добавили в компании.

В середине марта в СМИ появилась информация, что Tele2 «всерьёз готовится к ребрендингу» из-за отказа шведского владельца бренда Tele2 продлевать соглашение. Тогда источники «Коммерсанта» на телекомрынке утверждали, что шведская сторона уже уведомила российскую компанию об этом.

В частности, сообщалось, что российская Tele2 начала консультироваться с рекламными агентствами и обсуждать новые варианты бренда в фокус-группах. Кроме этого, оператор зарегистрировал более 20 доменов с названиями Т2, T-plus, t2you, сообщали источники.

До 2013 года Tele2 принадлежал шведскому оператору Tele2 AB, затем российское подразделение приобрёл ВТБ. В соответствии с договоренностью российский оператор мог ещё десять лет использовать бренд Tele2. В 2020 году «Ростелеком» консолидировал 100% акций Tele2.

Tele2 «Т2 Мо­байл» Tele2 AB
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