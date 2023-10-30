Российская киберспортивная команда Team Spirit выиграла чемпионат мира по компьютерной игре Dota 2 — The International 2023. Об этом сообщается на странице команды в соцсети «ВКонтакте». Соревнования с призовым фондом $3,1 млн завершились в американском Сиэтле в ночь на 30 октября.

В гранд-финале Team Spirit обыграла международную команду Gaimin Gladiators со счётом 3:0. За победу в соревновании российские киберспортсмены получат $1,4 млн, их противники по финалу — $370 тыс.

Команда из России — BB Team — разделила пятое и шестое места, заработав $102 тыс., Virtus Pro стали восьмыми ($78 тыс.), у 9Pandas — 12 место ($62 тыс.).

Впервые Team Spirit победила в турнире The International в 2021 году. Тогда в гранд-финале дебютного для команды The International она одержала победу над китайской LGD Gaming со счётом 3−2 и выиграла рекордные $18,2 млн. Это была первая в истории победа российской команды. Ранее лучшие результаты среди российских команд показала Virtus Pro — она трижды занимала 5−6-е места в 2015, 2017 и 2018 годах.

В начале 2021 года Team Spirit представила масштабный ребрендинг. Клуб обновил логотип, форму и айдентику.

В июле 2023 года Team Spirit выиграла турнир Riyadh Masters по Dota 2 в Эр-Рияде и получила $5 млн.

В состав команды Team Spirit входят Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найденов (все из России), Илья Yatoro Мулярчук, Мирослав Mira Колпаков (оба из Украины).

В текущем сезоне Gaimin Gladiators выиграла все три турнира серии «мейджор». Завершившийся The International стал для команды вторым: в прошлом году она заняла 9−12 место. За Gaimin Gladiators выступают россиянин Антон dyrachyo Шкредов, американец Куинн Quinn Кэллахан, датчанин Маркус Ace Хуэльгор, немец Эрик tOfu Энгель и нидерландец Мельхиор Seleri Хилленкамп.